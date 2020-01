Regeringen har torsdag løftet sløret for et nyt udligningssystem for Danmarks 98 kommuner.

Det betyder, at nogle kommunerne skal punge ud med milliarder, mens andre kommuner kan se frem til at få fyldt pengekassen.

På forhånd havde Mette Frederiksen luftet, at der skal udlignes mere mellem kommunerne, end der allerede bliver i dag. 60 kommer skal modtage penge, mens 38 kommer til at betale.

Det er kommunerne i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Østjylland, som skal punge ud med flere penge, mens resten af landet skal forvente at få flere penge i kommunekassen, bebudede Mette Frederiksen i et interview med Avisen Danmark.

Ifølge regeringens udspil skal Gentofte Kommune, som allerede i dag betaler ca. 3 mia. kr. til udligningssystemet, bidrage med mest til de andre kommuner.

Hvis det står til regeringen, skal i alt skal 10 kommuner betale over 10.000 kr. pr. indbygger til andre kommuner. Det er foruden Gentofte kommune også Frederiksberg, Dragør, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød, Solrød og Egedal.

Alle kommuner ligger i Region Hovedstaden og har enten en Konservativ eller Venstre-borgmester.

Til gengæld kan 11 andre kommuner glæde sig over at modtage over 10.000 kr. pr. indbygger fra de andre kommuner. Det er Morsø, Vesthimmerland, Læsø, Tønder, Guldborgsund, Lolland, Bornholm, Langeland, Brøndby og Ishøj og Ærø.

»Alle ved, at det ikke bliver en let opgave. Men det er en bunden opgave at rette op på forskellene i landet. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs,« siger Morten Bødskov, fungerende finansminister.

Med regeringens forslag skal der i alt udlignes 1,2 mia. kr. mere til de fattigste kommuner i Danmark, end de 18 mia. kr. som allerede omfordeles i dag. Ud af de 1,2 mia. kr. skal 700 mio. kr. komme fra de 38 rigeste kommuner, mens staten putter 500 mio. kr. i puljen.

»Kommunernes vilkår for at levere velfærd til danskere er vidt forskellige. Forskellen mellem land og by er blevet større, og det skal vi udligne mere end i dag,« siger Social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Ud over det nye udligning, hvor flere penge bliver flyttet fra øst til vest, har foreslår regeringen en helt ny styreform i landets fire største byer.

I dag har byerne - ud over den øverste borgmestre . enten rådmænd eller fagborgmestre, som har et politisk ansvar for hver deres politikområde.

Men nu vil regeringen samle ansvaret hos de øverste borgmestre, hvilket ifølge regeringen vil kunne spare de fire bykommuner for 250 mio. kr. samlet set.