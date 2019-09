Nye folketingsmedlemmer. Nyt parti. Ny regering. Ny opposition.

Tirsdag begynder en ny politisk virkelighed, når Christiansborg slår dørene op, og Folketinget officielt åbner.

Men for det politisk utrænede øje – hvem skal man så holde øje med de næste fire år? Hvem er hinandens værste fjender? Eller vigtigste allierede?

Det hjælper B.T. dig nu med at forstå.

Vi har kontaktet samtlige 10 partier i Folketinget og bedt deres partiformænd om at svare på tre konkrete spørgsmål. Hvad er den vigtigste sag, hvem bliver den hårdeste modstander, og hvem er den stærkeste allierede?

Læs med herunder.

Kristian Thulesen Dahl, formand, Dansk Folkeparti

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Vi vil gøre alt for at sikre, at udlændingepolitikken ikke skrider. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har allerede lavet mindst 10 lempelser af udlændingepolitikken. Det går direkte imod deres valgløfter, og det er skadeligt for trygheden i vort land! Der blev ødelagt meget på udlændingeområdet, sidste gang Socialdemokratiet og De Radikale sad med styrepinden. Det må ikke gentage sig.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Morten Østergaard. Man må sige, at han er en dygtig politiker. De Radikale formår altid at få enorm indflydelse på den førte politik, og allerede i løbet af de første par måneder efter valget har vi set, hvordan de har fået større indflydelse på udlændingepolitikken, og deres udlændingepolitik er skadelig for Danmark og for vores sammenhængskraft.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Forhåbentlig Venstres Inger Støjberg. Det er nemlig mit håb, at Inger Støjberg kan være med til at hive Venstre i en fornuftig retning på udlændingeområdet.

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Det er selvfølgelig at svare ambitiøst og rettidigt på klimakrisen, før den bliver til en klimakatastrofe. Vi er – sammen med aktivister og civilsamfund – allerede lykkedes med at gøre de andre partier langt mere grønne, men vi skal eksempelvis også have dem overbevist om, at vi skal udfase olie- og gasproduktionen i Nordsøen inden for 10 år, og at livskvalitet ikke er afhængig af evig økonomisk vækst – snarere tværtimod.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Det ligger ikke til os i Alternativet at dyrke fjendebilleder. Men Pernille Vermund er flyttet ind på kontoret ved siden af mit på Christiansborg, og hende er jeg godt nok uenig med på nærmest alle politiske områder. Så jeg tror, vi får nogle heftige diskussioner af og til.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Jeg tror, det kan blive klimaminister Dan Jørgensen. Vi står foran et stort og vigtigt arbejde med at nå den 70 procents reduktion af vores drivhusgasser i 2030, som sidste år kun var et mål for Alternativet, men som der nu er bred politisk enighed om. Så det skal vi arbejde tæt sammen med Dan om, men jeg regner i øvrigt med, at vi vil arbejde nært sammen med hele Mette Frederiksens regering.

Pernille Vermund, formand, Nye Borgerlige

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Det vigtigste er at få løst udlændingepolitikken fra bunden med et stop for spontan asyl i Danmark og krav til udlændinge om, at de skal forsørge sig selv og overholde danske love. Hvis ikke vi får løst udlændingepolitikken og vendt udviklingen, så smuldrer fundamentet under vores frie og trygge samfund.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



De største politiske modstandere bliver formodentlig Morten Østergaard og Pernille Skipper, da de begge er fortalere for en uansvarlig udlændingepolitik.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Mine stærkeste allierede vil være mine tre partifæller, Mette Thiesen, Lars Boje Mathiesen og Peter Seier. Vi er et stærkt hold, der supplerer hinanden godt i kampen for friheden og fædrelandet.

Jesper Petersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Det bliver at lave politisk aftale om og siden indføre en ret til tidlig tilbagetrækning for folk, der er slidte og har været mange år på arbejdsmarkedet. Det er ikke en nem opgave, men vi vil det, og det kan lade sig gøre.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Tja, det må blive den nyslåede politiske ordfører for Venstre, Sophie Løhde. Jeg kender hende som en skarp debattør – og nogle gange kammer det også over i et toneleje a la Venstres Ungdom. Vi skal nok komme til at tage vores ture, selv om vore partier forhåbentlig også kommer til at samarbejde og indgå brede aftaler.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Det håber jeg bliver Pia Olsen Dyhr, Morten Østergaard og Pernille Skipper. Det er dem og deres partier, der sammen med regeringen kommer til at udgøre den parlamentariske krumtap i at realisere målene om bedre velfærd og en mere ambitiøs klimakamp eksempelvis.

Søren Pape Poulsen, formand, Det Konservative Folkeparti

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Vi præsenterede kort inden valget en plan for, hvordan vi moderniserer vores sundhedsvæsen. Den plan vil vi forsøge at gennemføre mest mulig af, selvom vi nu er i opposition.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Med socialdemokraterne er det ikke et spørgsmål, om skatten vil stige, men hvor meget den vil stige. Det vil jeg selvfølgelig kæmpe imod.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



De øvrige borgerlige partier. Det er vigtigt, at vi kan samarbejde, så vi kan udgøre et troværdigt alternativ til socialdemokraterne og deres støttepartier.

Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Vi vil kæmpe for, at helt almindelige danskere og danske virksomheder ikke skal rammes af Mette Frederiksens mange skattestigninger. Vi vil gå forrest i den grønne omstilling, og så vil vi fastholde en fast og fair udlændingepolitik frem for at give arbejdsløse indvandrerfamilier omkring 2000 kr. ekstra om måneden skattefrit, som de røde partier allerede har besluttet. Vi vil langt hellere bruge de penge på kernevelfærd til vores børn, syge og ældre.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



De venstreorienterede partier, som vil gøre det dyrere at være dansker, sværere at drive danske virksomheder i hele landet og hæve ydelserne til arbejdsløse udlændinge.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Nu må vi først se, om der går fire år. Men det er vores klare ambition, at vi vil samarbejde med alle dem, som ønsker at trække Danmark i den rigtige retning, hvor vi skaber danske arbejdspladser, sikrer, at vi kan udvikle vores kernevelfærd, har fokus på konkrete tiltag i den grønne omstilling, og fastholder en fast og fair udlændingepolitik.

Pia Olsen Dyhr, formand, SF

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Vi skal have minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Allerede med finansloven skal vi have en klar plan for, hvordan vi kommer i mål, og hvor mange penge der skal sættes af hvert år. Den skal sikre, at der i 2025 højst er tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks pr. voksen i børnehaverne. Vi skal kunne mærke forbedringer fra år til år, så der bliver bedre tid til at sikre tryghed og omsorg for børnene i daginstitutionerne.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Mon ikke både Jakob Ellemann fra Venstre og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance vil være ret kritiske over for os. Det er jo virkelig ikke deres kop te, at vi vil løfte velfærden og især børneområdet. Men vi har heldigvis et flertal på plads, som vil sikre minimumsnormeringer. Her skal SF være garant for, at der ikke bliver slækket på ambitionerne.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Jeg håber, det bliver Mette Frederiksen. Hun har jo sagt, hun vil være børnenes statsminister. Derfor forventer jeg også, at Socialdemokratiet trækker i samme retning som SF på børneområdet, og at hun i øvrigt står i spidsen for en ambitiøs klimalov, som igen gør Danmark til et grønt foregangsland.

Alex Vanopslagh, formand, Liberal Alliance

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Vi skal sørge for, at venstrefløjens klimadagsorden ikke bliver en undskyldning for at indføre socialisme ad bagdøren. Liberal Alliance støtter en reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i 2030, men det må ikke ske på bekostning af den økonomiske vækst og velstand, som er forudsætningen for et velfungerende samfund.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Mette Frederiksen. Hun vil trække landet i en alt for rød retning med højere skatter og afgifter på alt fra arbejdsgiverbetalt mobiltelefon til familieejede virksomheder. Det skal Liberal Alliance bekæmpe.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Mette Frederiksen igen. Regeringens ræverøde politik vil gå ud over vækst og arbejdspladser, og det vil gøre, at danskerne igen kommer til at sukke efter liberal politik med mere frihed og mindre statslig styring.

Rosa Lund, folketingsmedlem, Enhedslisten

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Det allervigtigste for Enhedslisten er, at vi kommer i mål med den grønne omstilling på en socialt retfærdig måde. Det er fuldstændig afgørende, at vi laver klimatiltag, der ikke øger uligheden i samfundet, og derfor går vi i Enhedslisten blandt andet til finanslovsforhandlingerne med et krav om 30 procent billigere offentlig transport.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



Det er mig helt uforståeligt, at store dele af højrefløjen ikke vil anerkende, at der er brug for mere end bare forskning på det grønne område – det er, som om de lever på en anden planet. Vi skal i mål, og det er altså ikke nok bare at sige, man gerne vil være med til at stoppe klimaforanindringerne – man skal også handle.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Sammen med S, RV og SF har vi lavet et forståelsespapir, der nu skal blive til virkelighed – det har vi forpligtet hinanden på. Der er dog nogle dele af forståelsespapiret, hvor vi i Enhedslisten havde ønsket os højere ambitioner på klimaets vegne, men her forventer jeg, at vi har en god allieret i SF.

Morten Østergaard, formand, Det Radikale Venstre

Hvad er den vigtigste sag/område for dig og dit parti, når vi går i gang med det politiske arbejde igen?

Med folketingsvalget blev der skabt et håb om forandring. For første gang i to årtier steg tilliden en smule til politikere efter års ubrudt fald. Derfor er det vigtigste for os at gøre det nye håb til handlingen, så tilliden kan vokse. Vi har sat 15 konkrete mål for forandring af Danmark – fra mindre CO2 og rent drikkevand, over bedre trivsel blandt børn og unge og mindre fattigdom til færre udsatte boligområder, flere i job og mere engagement i EU. Det vigtigste for os er nemlig, at danskerne, inden de igen skal stemme, konkret oplever, at Danmark er blevet grønnere, friere og stærkere.



Hvem bliver din største/hårdeste politiske modstander de næste fire år?



De national-konservative kræfter på tværs af partier, der vil gøre os bange for verden, for hinanden og for fremtiden. Hvis mistilliden slår rødder i os, så vil det gøre op med den tryghed og frihed til forskellighed, som er Danmarks hævdvundne samfunds-dna. Værdikampen handler ikke om udlændinge, men om, hvem vi selv er, og hvor stærkt vores fællesskab er.



Hvem bliver din stærkeste allierede de næste fire år?



Folkekravet om forandring. Bedst illustreret ved det massive krav fra ungdommen om, at vi tæller CO2-reduktion i stedet for udlændingestramninger. Presset fra industri og erhvervsliv om at være ambitiøse på den grønne omstilling, fordi det giver nye muligheder. Vores stærkeste allierede er de stemmer i Danmark, som ikke længere vil trædes under fode og forlanger politikere, der går foran og viser vejen.