Tirsdag begyndte valgkampen med et brag, da DR og TV 2 afholdt partilederdebatter. 13 partier var til stede, men det var dog statsminister Lars Løkke Rasmussen, der fik allermest taletid. Også Rasmus Paludan fik lov til at sige mere end de fleste.

Det er næppe nogen overraskelse, at Lars Løkke Rasmussen var den politiker, der fik allermest taletid undervejs i debatten.

Faktisk fik Lars Løkke Rasmussen intet mindre end ni minutter og 37 sekunders taletid i løbet af den – lidt over – en time lange partilederdebat på DR1. Det er næsten dobbelt så lang tid som Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, der måtte træde til i stedet for Mette Frederiksen, som fik fem minutter og 38 sekunders taletid.

På TV 2 fik Statsministeren hele 12 minutter og 15 sekunders taletid under den ene time og 40 minutters lange partilederdebat, hvor Nicolai Wammen fik syv minutter og 15 sekunder.

Paludan fik ordet

Partiet, der fik fjerde mest taletid på DR og anden mest taletid på TV 2, er overraskende nok et, der endnu ikke er i Folketinget.

»Ræverøde DR kan ikke nøjes med at give mig 20 sekunder,« sagde Rasmus Paludan, partistifter af Stram Kurs, ellers til værten Ask Rostrup under debatten på DR.

Men det var langt mere end 20 sekunder, Stram Kurs-formanden har haft af taletid.

Rasmus Paludan fik fem minutter og 16 sekunders taletid på DR, og syv minutter og 17 sekunder på TV 2.

Rasmus Paludan var overraskende nok den partiformand, der fik fjerdemest taletid af de i alt 13 tilstedeværende. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan var overraskende nok den partiformand, der fik fjerdemest taletid af de i alt 13 tilstedeværende. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Uffe Elbæk, som faktisk fik overraskende lidt at sige under klimadebatten på DR, fik heller ikke meget at skulle have sagt i det store hele. Formanden for Alternativet fik lov at ytre sig i tre minutter og 48 sekunder.

Det vil sige, at Rasmus Paludan fik næsten to minutters mere taletid end Uffe Elbæk under debatten på DR.

På TV 2 så det dog anderledes ud. Her fik Uffe Elbæk en hel del mere at sige og talte i seks minutter og 23 sekunder.

Heller ikke Pia Olsen Dyhr fik særligt meget taletid på DR. SF-formanden fik nemlig lov at tale sin sag i blot tre minutter og 39 sekunder. På TV 2 fik hun lov at tale i fem minutter og to sekunder.

Sådan gjorde vi: B.T. har ved brug af et stopur målt de forskellige partilederes taletid i partilederdebatterne på DR1 og TV 2. Tiden er startet i dét øjeblik, politikeren er begyndt at tale og stoppet igen, når vedkommende enten har talt færdigt eller er blevet afbrudt af tv-værten eller en anden politiker. Der skal tages forbehold for, at de ofte taler i munden på hinanden, og derfor kan taletiderne aldrig blive 100 procent præcise.

Isabella taler mere end Stig

Formand for Kristendemokraterne, Stig Grenov, som senere på aftenen måtte udgå af aftenens anden partilederdebat på grund af et ildebefindende, var den politiker, der fik tredje mindst taletid - eller 11. mest taletid på DR. Han fik tre minutter og 29 sekunders taletid.

På TV 2 blev han udskiftet af den 26-årige næstformand, Isabella Arendt Laursen, der talte i alt i fire minutter og 34 sekunder.

Formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen fik heller ikke meget at skulle have sagt i DRs partilederdebat.

Han fik i alt tre minutter og 27 sekunders taletid. PÅ TV 2 var det ikke meget anderledes, og her fik han tre minutter og 39 sekunder.

Klaus Riskær Pedersen er politikeren, der fik allermindst taletid på DR. Den nyudklækkede politiker, der med sit nye parti, Klaus Riskær Pedersen, endnu ikke er medlem af Folketinget, fik blot to minutter og 58 sekunders taletid.

På TV 2 talte han dog lidt mere – her brugte han i alt fire minutter og 48 sekunders taletid.