Rasmus Paludan har kurs mod Folketinget. I den seneste vælgermåling fra YouGov fra den 15. maj står Stram Kurs til at høste fire procent af stemmerne og syv mandater i Folketinget.

Men hvem er det egentlig, der vil sætte deres kryds ud for den racismedømte Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, på valgdagen den 5. juni?

B.T. har bedt analyseinstituttet YouGov om at tegne et så præcist portræt som muligt af Rasmus Paludans kernevælgere ud fra de data, der kan trækkes på partiet i YouGovs såkaldte profileringsværktøj YouGov Profiles. Her har YouGov sammenlignet Stram Kurs-vælgerne med den øvrige befolkning for at identificere forskelle og ligheder. YouGov understreger, at profilen på Stram Kurs-kernevælgerne skal tages med forbehold for, at der er tale om en lille stikprøve.

Stikprøven viser ikke nødvendigvis, hvad de fleste Stram Kurs-vælgere mener eller gør, men de holdninger, handlinger og karakteristika, hvor Stram Kurs-vælgerne adskiller sig mest fra den gennemsnitlige befolkning i Danmark.

Tirsdag den 7. maj 2019 udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019. Her er det Rasmus Paludan og de øvrige partiledere inden den første partilederrunde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tirsdag den 7. maj 2019 udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019. Her er det Rasmus Paludan og de øvrige partiledere inden den første partilederrunde. Foto: Bax Lindhardt

Her er den typiske Stram Kurs-vælger