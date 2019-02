Det bliver med stor sandsynlighed De Konservatives førstesuppleant, der overtager Ole Stephensens sæde i kommunalbestyrelsen i Gentofte.

Ole Stephensens død onsdag aften har efterladt familie, venner og kollegaer i sorg.

Men det pludselige dødsfald betyder også, at Ole Stephensen efterlader et hul i Gentoftes kommunalbestyrelse, som han blev stemt ind til, da han opstillede til kommunevalget i 2017.

Afløseren bliver med al sandsynlighed den 58-årige førstesuppleant, Jesper Kamp Nielsen, der har været medlem af De Konservative i mere end 30 år, og som tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen i Gentofte, skriver TV 2 Lorry.

Jesper Kamp Nielsen er som alle andre dybt berørt over sin partifælles alt for tidlige død, og han fik et chok, da han fik overbragt nyheden onsdag aften.

»Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte om hans død. Jeg var lige kommet hjem fra et gruppebestyrelsesmøde i vores vælgerforening, da jeg hørte om det,« siger Jesper Kamp Nielsen til TV 2 Lorry.

Han fortæller, at han er klar til at træde ind, men er umådelig trist over årsagen til det.

»Jeg sidder med en meget todelt følelse. Jeg sad i kommunalbestyrelsen i sidste periode, men blev så ikke genvalgt. Det var ærgerligt for mig, men som suppleant forbereder man sig og glæder sig til eventuelt at skulle træde ind, men baggrunden for hvorfor det nu sker, er altså dybt tragisk,« siger Jesper Kamp Nielsen.

Han kendte naturligvis til Ole Stephensens mangeårige karriere som tv-vært og journalist, men havde aldrig selv mødt Ole personligt, før de blev partifæller i 2017.

»Det er ikke fordi, jeg kendte ham så godt, og vi sås ikke privat, men vi var venner fra partiet, hvor vi lærte hinanden at kende, og det var ret hyggeligt,« siger Jesper Kamp Nielsen, der som suppleant senest deltog i et møde for 12 dage siden, hvor Ole Stephensen også var til stede.

Når den konservative gruppe i Gentofte mødes til ordinært bestyrelsesmøde den 25. februar, regner Jesper Kamp Nielsen med, at han officielt tiltræder kommunalbestyrelsen, efter at man har holdt et minuts stilhed for den afdøde.

Men hvilke opgaver han får, og om han direkte skal overtage Ole Stephensens arbejdsopgaver, ved han endnu ikke.

»Jeg har ikke talt med borgmesteren (Hans Toft, red.) endnu, men jeg går også ud fra, at han skal sunde sig ovenpå den triste nyhed. Det interessante for mig bliver primært, om jeg skal overtage Oles opgaver, eller om der sker noget rokering, da det giver borgmesteren mulighed for at flytte lidt rundt, hvis han vil,« siger han.

Jesper Kamp Nielsen stillede første gang op til kommunevalget i 2013, hvor han blev valgt ind. Her sad han blandt andet som næstformand i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samtidig med, at han også var med i både Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget.

»Jeg har fire gode års erfaring, som jeg kan bære videre på. Jeg har godt nok været væk et år, men alligevel har jeg været inde seks gange i løbet af 2018 som suppleant for 13 andre. Når Ole for eksempel var på bogturné, så var jeg inde for ham, og når andre var på forretningsrejser, så afløste jeg dem.«

Selv er Jesper Kamp Nielsen uddannet civilingeniør og har arbejdet inden for salg og marketing i mange år.

Og han ved, hvordan det er at miste en af sine allernærmeste, så han forstår den sorg, som Ole Stephensens familie sidder med lige nu.

»Jeg mistede selv min hustru for tre år siden til kræft, så jeg kender til det kæmpemæssige savn og det chok, man får som pårørende,« siger Jesper Kamp Nielsen.