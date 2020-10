Indtil nu er Morten Østergaards sexismesager med en praktikant samt partifællerne Katrine Robsøe og Lotte Rod kommet frem, og nu sætter politikeren Ida Auken ord på Østergaards sidste personalesag.

Ida Auken forklarer, at »Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig.«

Af partiets redegørelse over Østergaards sager fremgår det, at det drejer sig om en kvinde, der nogle år tidligere havde været ansat i partiets sekretariat.

Ida Auken beskriver sagen som »særdeles alvorlig.« Det skete ifølge hende i juni 2017 på Folkemødet.

Morten Østergaard fejrede fødselsdag i De Radikales telt, lørdag den 17. juni 2017 på Folkemødet. Foto: Ida Marie Odgaard

Det årlige Folkemødet på Bornholm er udover de daglige debatter også kendt for at være centrum for mange fester, hvor politikere, partiansatte, journalister og meningsdannere slår sig løs.

Morten Østergaard har offentligt undskyldt for sin opførsel.

»Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier,« skrev han fredag på sin Facebook.

Om den tredje krænkelselssag forklarer Ida Auken, at hun bad Sofie Carsten Nielsen, der i 2017 var næstformand i partiet, om at gribe ind.

Man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset Ida Auken, Radikale Venstre

»Dengang bad jeg udtrykkeligt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for Morten Østergaard. Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Jeg sagde, at det mente jeg ikke var godt nok.«

Men Sofie Carsten Nielsen afviser at have nogen som helst kendskab til sagen fra 2017.

Først afviste hun det i en kommentar til B.T. i mandags, og onsdag skriver hun:

»Jeg har ikke kendt til den sag, Ida påstår, at jeg skulle have kendt.«

Sofie Carsten Nielsen er rasende over Ida Aukens beskyldninger. Foto: Philip Davali

Dermed er der nu åben krig i partiet mellem den nye partileder Sofie Carsten Nielsen og den radikale profil Ida Auken.

Morten Østergaards to andre personalesager omhandler en tidligere praktikant i partiet samt den radikale politiker Katrine Robsøe.

Udover de tre personalesager er der også sagen om Østergaards hånd på partifællen Lotte Rods lår.

Den førte i første omgang til Østergaards fald som leder, og siden er de andre sager kommet frem.

Morten Østergaard har sygemeldt sig.