Nu har Socialdemokratiet fundet ny politisk ordfører, der skal afløse Jeppe Bruus, der som bekendt er blevet ny skatteminister.

Helt konkret er det Christian Rabjerg Madsen, der skal være ny politisk ordfører for regeringspartiet. Han har tidligere været finansordfører for Socialdemokratiet.

Det er tirsdag blevet besluttet på et møde Socialdemokratiets folketingsgruppe.

Her er det også blevet besluttet, hvilken rolle den nu tidligere transportminister Benny Engelbrecht skal have i partiet.

Tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) og tidligere minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S) overdrager til transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen (S), i Transportministeriet, i København tirsdag den 8. februar 2022.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) og tidligere minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S) overdrager til transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen (S), i Transportministeriet, i København tirsdag den 8. februar 2022.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Han skal nemlig overtage rollen som finansordfører.

Og samtidig skal Benny Engelbrecht være en del af ledelsen i partiet, oplyser Socialdemokratiet.

Meldingen komer få timer, efter Benny Engelbrecht overdrog transportministeriet til Trine Bramsen.

Som bekendt er hun skiftet fra posten som forsvarsminister til Morten Bødskov, der jo tidligere var skatteminister. Så nu kabalen hos Socialdemokratiet gået op. Foreløbigt i hvertfald.