Morten Østergaard har i alt fået tre reprimander på baggrund af tre sager om seksuel chikane.

'Kendetegnende for dem alle er, at der er reageret, og at sekretariatschefen har forelagt sagerne for den politiske leder med en reprimande og indskærpelse af, at det ikke skal ske igen.'

Det er resultatet af en intern redegørelse i partiet, som mandag aften blev behandlet i partiets forretningsudvalg.

Ud over de tre sager er der også sagen om partifællen Lotte Rod, der for næsten et årti siden også følte sig krænket af Morten Østergaard.

Af redegørelsen fremgår det, at to af klagerne er indgivet i sommeren 2016. Begge sager er personalesager, oplyser partiet:

'Den ene klage omhandler uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i efteråret 2015 og den anden ligeledes uønskede berøringer i forbindelse med en festlig begivenhed i sommeren 2016,' skriver partiet.

Derudover er der en klage i 2017:

'En tredje klage blev givet i sommeren 2017 uformelt via mellemmand til sekretariatschefen. Ligeledes var det en klage over uønsket berøring i forbindelse med en fest. Klageren var en tidligere ansat og ikke ansat på tidspunktet for krænkelsen.'

Selv om Morten Østergaard har fået tre påtaler, har det altså ikke haft nogen konsekvenser for ham - indtil nu.

»Mine overvejelser om håndteringen af de tre sager har været særdeles vanskelige, ikke mindst i fravær af andre sanktionsmuligheder end en påtale over for en folkevalgt partileder,« udtaler sekretariatschef Lars Beer Nielsen.

Håndteringen af de tre sager er blevet holdt hemmelig i en lille kreds:

'Ingen andre i partiledelsen, hverken i folketingsgruppen eller i landsforbundet, blev orienteret i respekt for ønske om fortrolighed fra klagerne samt i overensstemmelse med personalepolitikkens retningslinjer om, at ingen oplysninger gives til parter, der ikke er involveret,' står der i redegørelsen.

Selv om Morten Østergaard har fået påtaler, hvorefter han igen har krænket, er sagerne ifølge Radikale Venstre blevet håndteret korrekt.

Derfor leder håndteringen umiddelbart ikke til fyringer i partiet.

Fredag aften kunne B.T. afsløre, at Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 krænkede en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser gennem kjolen, mens de dansede.

Senere på sommeren meldte praktikanten Morten Østergaard for sexchikane til partiets kommunikationschef, David Aurvig. Han var også praktikantvejleder hos De Radikale.

Senere på sommeren henvendte praktikanten sig til De Radikales kommunikationschef, David Aurvig, der også var kvindens tidligere praktikantvejleder.

De tog et møde, hvor praktikanten brød grædende sammen, da hun fortalte, hvad der var sket.

David Aurvig fortalte hende, at han sammen med den organisatoriske chef, John Bo Northroup, ville tage en snak med Morten Østergaard.

Praktikanten hørte aldrig fra dem igen, og hun fik aldrig en undskyldning fra Morten Østergaard.

Praktikanten ønsker ikke at stå frem med navn, men B.T. kender hendes identitet.

Opdateres...