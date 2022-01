Under sin afhøring i Minkkommisisonen i november smed sundhedsminister Magnus Heunicke en bombe.

Han havde som den eneste skrevet detaljerede noter fra det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november 2020, hvor Mette Frederiksen og regeringstoppen besluttede at aflive alle danske mink.

Heunicke skal genafhøres i Minkkommissionen tirsdag.

Men allerede nu kan B.T. via afskrivninger af samtlige 13 siders noter fra Magnus Heunickes notesbog give et indblik i, hvad der ifølge sundhedsministeren blev sagt på mødet den skelsættende novemberaften.

'Desværre slå alle mink ned. Empati. Smertefuldt. Det er deres livsværk, arbejdspladser der har lokal betydning. Avlsdyr skal også slås ned,' er Mette Frederiksen citeret for at have sagt tidligt på mødet.

Magnus Heunickes noter er uhyre interessante, fordi de giver offentligheden et klarere billede af, hvordan mødet i koordinationsudvalget forløb, hvem der sagde hvad og hvornår.

»De er ikke godkendt af de andre mødedeltagere, og det er ikke beslutningsreferat. Jeg forsøger at skrive de vigtigste sætninger ned,« forklarede Heunicke under sin afhøring i november.

»Jeg har det ikke godt med mig selv med at vise ting, der er interne«.

Magnus Heunicke har understreget, at alle citater på mødet var meget »længere og klogere«, end de fremstår i hans håndskrevne gengivelse. Han har dog fastslået, at talerækken på mødet var, som den fremgår af hans noter.

Statsminister Mette Frederiksen i snak med sundhedsminister Magnus Heunicke under et møde i Folketingssalen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen i snak med sundhedsminister Magnus Heunicke under et møde i Folketingssalen. Foto: Liselotte Sabroe

Her er det opsigtsvækkende, at det ifølge noterne var Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, der var den første på mødet, der konstaterede, at 'Mink slås ned'.

I afhøringernes slutfase har det været et helt centralt spørgsmål for kommissionen: Hvem foreslog, at alle minkene skulle slås ned?

Den øvrige regeringstop med statsministeren i spidsen har dog alle sået tvivl om, hvorvidt mødet er gengivet korrekt.

Mette Frederiksen kaldte det under sin afhøring 9. december direkte »mærkeligt«, hvis departementschefen i Justitsministeriet så tidligt i mødet skulle have taget ordet og konkluderet på så centralt et spørgsmål.

Mette Frederiksens forklaring var – ligesom andre mødedeltageres – at den konkrete idé efter hendes opfattelse »opstod« kollektivt uden at have en konkret bagmand.

Det bliver interessant at høre, om Magnus Heunicke fastholder sin udlægning af noterne, når han genafhøres tirsdag.

I videoen i toppen af artiklen og i faktaboksen herunder kan du læse Magnus Heunickes noter fra mødet i Koordinationsudvalget 3. november 2020.