ANALYSE: Døm aldrig Lars Løkke Rasmussen ude.

Den lektie har mange politikere lært i tidens løb, hvor Løkke har stirret ned i afgrunden, men alligevel har kæmpet sig tilbage i magtens centrum.

Alligevel forsøger de øvrige partier at fryse den tidligere statsminister ud. Som en flok børn i skolegården ignorerer de gang på gang Løkke og forsøger at holde ham væk fra den politiske legeplads.

Da Lars Løkke i forrige uge holdt sin tale under afslutningsdebatten, måtte han som den eneste partileder træde ned af talestolen uden et eneste spørgsmål fra Folketingssalen.

Til gengæld havde de øvrige politikere masser af spørgsmål til de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer.

Lars Løkkes comeback til Christiansborgs magtcentrum er langtfra gået som smurt. Målingerne sender ham på kanten af spærregrænsen, og Løkke må sande, at han skal larme meget, før medierne kommer med kameraer og mikrofoner.

Men søndag er Lars Løkke igen i spotlyset. I Vejle bliver hans parti, Moderaterne, officielt stiftet på et årsmøde, hvor mere end 500 ventes at dukke op. En unik mulighed for at sætte en politisk dagsorden for Løkke.

Mediernes interesse vil især kredse om den kandidatliste, som Løkke præsenterer i Vejle. Ifølge rygterne er der en håndfuld kendte navne blandt kandidaterne.

Lars Løkke Rasmussen før partilederne deltager i en debat om hvorvidt forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller ej, i Fællessalen på Christiansborg i København søndag den 29. maj 2022.

For Løkke er drømmen at blive tungen på vægtskålen med de afgørende mandater, der gør Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen afhængige af Moderaterne.

Løkkes store slagnummer bliver et opgør med blokpolitikken, selv om han selv har praktiseret det i 25 år på Christiansborg. Ikke desto mindre bliver Løkkes klare signal, at han ikke vil gøre hverken Ellemann eller Frederiksen til statsminister, hvis ikke de vil danne en regering ind over midten.

Løkke vil med andre ord være den nye kongemager i dansk politik. Og når man ser på målingerne i dag, er det ikke helt utænkeligt, at Løkkes drøm går i opfyldelse.

Med en fortælling om, at det er slut med lappeløsninger i velfærdsstaten – vi skal derimod nytænke det hele – vil Løkke forsøge at nå moderne og globalt orienterede storbyvælgere, der er trætte af politikernes indstuderede boksekampe.

Internt i de borgerlige partier regner man heller ikke Løkkes parti som en døgnflue. Flere højtplacerede kilder, som B.T. har talt med, vil slet ikke afskrive, at Moderaterne kommer ind ved næste valg.

Det er de borgerliges eneste chance for at undgå stemmespild og snuppe flertal fra Mette Frederiksen og rød blok, lyder det.

»Løkke kan trække meget selv og er ikke helt uerfaren i en valgkamp. Men han har brug for et stærkt kandidathold, og det bliver nok det sværeste. Folk er ikke sprunget i armene på ham,« siger Venstre-kilde.

»Det værste, der kunne ske, var, at Moderaterne fik 1,8 procent (under spærregrænsen, red.) og gav sejren til Mette Frederiksen,« siger kilden.