Socialdemokratiet mangler en finansminister, efter Henrik Sass Larsen mandag sygemeldte sig og fortalte, at han ikke står til rådighed som minister for en kommende regering.

Men hvem skal løfte den tunge arv efter Henrik Sass Larsen?

B.T. har allieret sig med to politiske kommentatorer.

Jarl Cordua og Erik Holstein fra Altinget giver her deres bud på, hvem der er kandidater til at udfylde tomrummet efter Henrik Sass Larsen.

Nicolai Wammen

»Han er umiddelbart mit bedste bud som en kommende finansminister,« siger Jarl Cordua:

»Han har fået 23.000 personlige stemmer, og han er tidligere borgmester i Aarhus. Han kan løfte den opgave. Han vil nok helst være udenrigsminister, men han kan næsten ikke undslå sig. Han er pragmatiker, han er velafprøvet. Han er min favorit.«

Erik Holstein tror også, at Nicolai Wammen er blandt favoritterne som ny finansminister, men:

Nicolai Wammen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han har en ret blød profil, og jeg kunne forestille mig, at Socialdemokratiet vil have en mere bisset type til finansministerposten, hvor der skal tages nogle virkelig hårde slag. Men Wammen har helt klart kompetencen til det. Han er vellidt, han er god til at skabe kontakt. Men jeg har svært ved at se Wammen udfordre embedsværket,« siger Erik Holstein.

Thomas Gyldal Petersen (borgmester i Herlev)

»Hvis man vil have en, der er tæt på Mette Frederiksen – både personligt og politisk – så er han et godt bud. Han ligger på samme linje som Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen, og han har været del af den nyorientering, der er sket i Socialdemokratiet,« siger Erik Holstein:

»Det er en venstreorienteret økonomisk retning og en strammere udlændingepolitik. Han er bestemt ikke noget dårligt bud. Problemet her er naturligvis den manglende Christiansborg-erfaring.«

Thomas Gyldal Petersen. Foto: Henning Bagger

Jarl Cordua er enig i, at Gyldal kan ende som finansminister.

»Han er meget tæt på ledelsen i partiet, og han er tæt på det her projekt. Nu har han chancen for at komme ind og gøre en forskel i dansk politik,« siger Jarl Cordua:

»Han er god til at tænke strategisk, og han har en stærk tilknytning til Dansk Metal, hvor han har arbejdet. Bliver han finansminister, vil man ånde lettet op i erhvervslivet.«

Nick Hækkerup

Nick Hækkerup. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han er tidligere borgmester i Hillerød, han er pragmatisk, og han kan snakke med alle. Han har mange gode kvaliteter, og hvis ikke han bliver finansminister, kan han meget vel ende som udenrigsminister i stedet for Nicolai Wammen,« mener Jarl Cordua:

»Han er en god kommunikator. Han har et godt efternavn, som han kan være stolt af, og som han har levet op til. Han har humor. Han er en god kandidat.«

Også Erik Holstein tror, Nick Hækkerup har en chance:

»Han ville fagligt kunne magte opgaven, men er ikke helt så tæt på Mette Frederiksen. Og ligesom med Wammen har jeg svært ved at se Hækkerup lægge arm med departementschefen i Finansministeriet.«

Dan Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Dan Jørgensen

»Dan Jørgensen er også i inderkredsen i toppen af Socialdemokratiet, og han er en blanding af at være hård i filten, men har samtidig også en betydelig fleksibilitet,« siger Erik Holstein:

»Det ville ikke være overraskende, hvis han bliver finansminister.«

»De seneste år er han kommet med i inderkredsen.«

Jarl Cordua og Erik Holstein er enige om, at Mette Frederiksens personlige rådgiver Martin Rossen fremover vil agere chefstrateg i partiet.