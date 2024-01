14. januar abdicerer Dronningen, og Danmark får en ny konge.

Nu har kongehuset udgivet et program for tronskiftet, der blandt andet kommer til at indeholde en tale fra statsminister, Mette Frederiksen (S), med en mundtlig meddelelse fra den nye konge til Folketinget.

Det sker dagen efter tronskiftet 15. januar, hvor det nye kongepar besøger Folketinget og deltager i markeringen af tronskiftet. Efter statsministerens tale er der reception i Landtingssalen, hvor den kongelige familie også kommer til at deltage.

På dagen for tronskiftet 14. januar, er der flere begivenheder planlagt.

Klokken 13.35 vil kronprinsparret og prins Christian køre i bil fra Frederik Vlll's Palæ, Amalienborg til Christiansborgs Slot.

Få minutter senere vil Dronningen køre i karet fra Christian IX's Palæ, Amalienborg til Christiansborg Slot eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Klokken 14.00 vil Dronningen, Kronprinsen og prins Christian deltage i statsrådet på Christiansborg Slot med regeringen.

Tronskiftet sker under mødet i Statsrådet i det øjeblik, hvor Dronningen har underskrevet en erklæring om sin abdikation.

Klokken 14.15 vil Dronningen kører i bil tilbage til Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

Og 14.30 kommer det nye kongepar til at afholde kur for særligt indbudte på Christiansborg Slot.

En halv time senere vil den nye konge træde ud på balkonen, hvor statsministeren vil proklamere tronskiftet.

Opdateres...