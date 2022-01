Tirsdag kom det frem, at Epidemikommissionen anbefaler, at stort set alle restriktioner forsvinder fra på tirsdag.

B.T. er nu i besiddelse af alle otte sider med anbefalinger fra Epidemikommissionen, sundhedsminister Magnus Heunicke lægger og til at følge. Men det er langt fra sådan, at mundbind og coronapas bare skal droppes, viser de otte sider.

'Epidemikommissionen noterer sig, at Sundhedsstyrelsen fortsat kategoriserer COVID-19 som en alment farlig sygdom. Epidemikommissionen understreger derudover, at konsekvenserne af COVID-19 fortsat kan være alvorlige for den enkelte og for samfundet ved en ukontrolleret smittespredning.' skriver Epidemikommissinen i redegørelsen.

Der er fortsat store udfordringer på især landets sygehuse.

'Epidemikommissionen understreger, at smittesituationen for nuværende udfordrer sundhedsvæsenet, særligt set i lyset af et stadigt højt niveau af indlagte og personaleudfordringer som følge af udbredt samfundssmitte,' skriver kommissionen og tilføjer:

'Epidemikommissionen lægger – bl.a. som følge af de fortsat meget høje smittetal, som forventes at kunne stige yderligere ved åbning af yderligere aktiviteter – vægt på, at der fortsat er behov for smitteforebyggende tiltag og anbefalinger.'

Hel konkret anbefaler Epidemikommissionen derfor, at der skal bruges mundbind på sygehuse og plejehjem.

Der skal nemlig passes særligt på de 'sårbare og ældre' lige nu, selv om det altså anbefales ikke længere at kalde corona for en samfundskritisk sygdom.

'Det gælder særligt i forhold til sårbare og ældre, hvor Epidemikommissionen anbefaler, at sygehuse og plejehjem så vidt muligt fremadrettet stiller krav om, at besøgende gør brug af mundbind og coronapas for at beskytte sårbare og ældre, jf. nærmere nedenfor,' skriver kommissionen.

Derudover anbefaler kommissionen, at der fortsat skal være krav om test og isolation ved indrejse til Danmark.

Disse krav bør videreføres fire uger fra den 31. januar, skriver kommissionen.

Regeringen har indkaldt partiernes sundhedsordførere til møde onsdag klokken 12.15.

Derefter mødes Folketingets Epidemiudvalg klokken 15.45.

Det er forventningen, at der onsdag aften vil blive afholdt et pressemøde om situationen.