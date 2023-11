B.T. har erfaret indholdet af finansloven for 2024, som Folketingets partier præsenterer 10:30 til formiddag.

Det oprindelige beløb er steget fra 500 millioner årligt de næste fire år - altså i alt to milliarder - til i alt 2,8 milliarder.

De tre store punkter er henholdsvis velfærd, klima og landdistrikter

Velfærd

På velfærdsområdet er der afsat 1.163 millioner over de næste fire år.

Her er den største post 695 millioner punktet 'Værdig ældrepleje, herunder Plejehjemsoversigten'

Derudover er der afsat 290 millioner til flere ressourcer i PPR-samarbejdet, som er det pædagogiske og psykologiske samarbejde for udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Derudover er der mindre beløb til demens, Center for HJerneskade, patientrådgivning og foreningen Thin Blue Line, som er politiets veteranforening.

Klima

Så er der afsat 865 millioner til klimaet over fire år.

Her er den største post for landbruget og havmiljøet, som får 405 millioner over fire år. Heraf består de 325 millioner af en såkaldt akutpakke for vandmiljøet.

Der er også afsat 40 millioner til lavere sagsbehandlingstid ved udtagning af lavbundsjord. Her er landbruget for øjeblikket ramt af en flaskehals.

Desuden forhøjes bundfradraget for el-biler for 200 millioner. Det sker i 2024 og 2025.

Derudover er der afsat mindre beløb til blandt andet en 'pulje for cirkulær økonomi', en pulje til grøn efteruddannelse og undervisningsforløb og en drikkevandsfond.

Desuden en såkaldt klimaskovfond på 100 millioner allerede i 2023.

Landdistrikter

Over de næste fire år er der desuden afsat 613 millioner til punktet »landdistrikter mv.«.

Her er den største post på 275 millioner til et akutberedskab, hvor der indgår akutlægebiler.

Desuden er der en såkaldt stormflodspulje, som skal hjælpe de kommuner, som har været hårdt ramt af stormfloden for nylig. Her er der afsat i alt 125 millioner, som alle udmøntes i 2024. I den forbindelse oprettes, der også en såkaldt lånepulje på 375 millioner, som kommunerne kan søge om midler fra.

Der afsættes desuden 111 millioner over fire år til gymnasier og lukningstruede VUC'ere, der ligger i provinsen. Det kaldes et »udkantstilskud«.

Der er desuden afsat 82 millioner til »mindre og lokale initiativer« og 20 millioner til en pulje til landsbyfornyelse.

Øvrige

Her er eneste punkt et forhøjet servicefradrag på 5.000 kroner om året. Der er afsat i alt 160 millioner til formålet fordelt med 40 millioner om året de næste fire år.

Opdateres...