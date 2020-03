Efter en uge, hvor Alternativets hovedbestyrelse har hørt en række medlemmer om beskyldningerne mod Josephine Fock, er hovedbestyrelsen nu kommet frem til sin dom.

Den hårdt kritiserede Alternativet-leder får opbakning fra et flertal i hovedbestyrelsen, som efter hemmelige møder med partimedlemmer ikke har fundet grundlag for at erklære mistillid til Josephine Fock.

Det skriver hovedbestyrelsen i en pressemeddelelse.

Den 17 personer store hovedbestyrelse har ikke fundet dokumentation for, at Josephine Fock har rusket nogen fysisk, som anklagerne ellers har lydt på.

»Der er et flertal i hovedbestyrelsen, der har fuld tillid til Josephine Fock. Hovedbestyrelsen anerkender, at der i fortiden ligger negative hændelser, handlinger og håndteringer, men vi ønsker at sætte et punktum for den periode, så Alternativet kan komme videre,« udtaler talsperson i hovedbestyrelsen, Jesper Callesen.

Ifølge B.T.s kilder er det dog kun et spinkelt flertal i hovedbestyrelsen, som bakker Josephine Fock op. Det skriver Jyllands-Posten og TV 2 også.

Josephine Fock har været under et kolossalt pres, efter at Dagbladet Information for to uger siden skrev, at partilederen angiveligt skulle have råbt, skreget og rusket i partikollegaer. Artiklen bygger på 23 anonyme kilder.

Sad tilbage med tårer i øjnene og rystede over hele kroppen. Det var både høj og lav. Mit første fur fik jeg i 15, da jeg sendte pol. ordfører, til et interview Josephine ikke kunne tage. Hun råbte så meget i telefonen, at jeg måtte smide på. Venter stadig på undskyldning. — Magnus H. Haslebo (@MagnusHHaslebo) February 27, 2020

Sidenhen er flere personer fra Alternativet stået frem og fortalt, hvordan Josephine Fock angiveligt har været aggressiv og ubehagelig over for ansatte og partikollegaer.

»En konkret episode var ved vores store finanslov, hvor Uffe Elbæk tog et interview med DR, som Josephine ville have haft. Hun skreg ved den lejlighed ad både mig og Uffe Elbæk i to dage,« skriver den tidligere pressechef i Alternativet, Magnus Haslebo, på Twitter.

De mest voldsomme anklager handler dog om, at Josephine Fock fysisk har rustet i kollegaer, hvilket ingen har bekræftet offentligt.

Selv har den nyvalgte partileder afvist anklagerne.

De mange beskyldninger mod Fock gjorde, at hovedbestyrelsen inviterede alle, der ville fortælle om deres oplevelser med Josephine Fock, ind til en samtale.

De hemmelige samtaler er blevet holdt i denne uge, og hovedbestyrelsen har lørdag vendt de informationer, som den har fået.

Blandt dem, som har fortalt hovedbestyrelsen om episoder med Josephine Fock, er partistifteren Uffe Elbæk.

Han bakkede under formandsvalget op om Rasmus Nordqvist, som endte med at tabe til Josephine Fock.

Hverken Uffe Elbæk eller de andre fire medlemmer af Alternativets folketingsgruppe har nogen kommentarer lørdag aften. De vil drøfte hovedbestyrelsens beslutning på et møde mandag.