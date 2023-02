Lyt til artiklen

Mandag er der gjort et sidste desperat forsøg på at få SVM-regeringen til at bevare store bededag som helligdag.

På et møde har beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fået udleveret en særlig ting, der skal få regeringen til at skifte mening.

Dagen før Folketinget tirsdag skal stemme om forslaget, har fagforeningsbossen Lizette Risgaard været inde på beskæftigelsesministerens kontor, hvor hun har givet hende en bog.

Den indeholder de nu 477.000 underskrifter på hjemmesiden bevarstorebededag.dk plus folks argumenter for, at den skal bevares som helligdag.

Her er billede, hvor fagforeningsformanden Lizette Risgaard afleverer en bog med 477.000 underskrifter mod ikke droppe store bededag som helligdag til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vis mere Her er billede, hvor fagforeningsformanden Lizette Risgaard afleverer en bog med 477.000 underskrifter mod ikke droppe store bededag som helligdag til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Fagbevægelsens Hovedorganisation.

»Vi har lavet alle underskrifterne om til en bog, jeg i dag har afleveret personligt til ministeren,« siger Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Allerede i torsdags sendte Lizette Risgaard en mail ud til fagforeningens medlemmer om, at hun ville holde møde med den ansvarlige minister, men det er først nu, det viser sig, at der er lavet en bog med alle underskrifterne.

Og ministeren er blot den første politiker, der får bogen.

Tirsdag skal alle Folketingets politikere have bogen udleveret, inden de skal stemme.

»Så kan ministeren og regeringen se, hvad det er for et signal danskerne sender, og der er for mig ingen tvivl om, at bogen med de mange udsagn og over 470.000 underskrifter er et klart udtryk for, at lønmodtagerne og andre, der har skrevet under, føler sig kørt over,« siger hun.

Lizette Risgaard mener, at det er helt nødvendigt at give bogen med underskrifterne til alle politikerne.

»Det er klart, at det er en ulykkelig situation. Jeg er nødt til klart og tydeligt at fortælle regeringen, hvad det er, de gør. Bliver det her vedtaget i 28. februar, så bliver det historisk. Ja, det bliver en tragedie og et historisk lavpunkt, der rammer lønmodtagerne hårdt,« siger hun.

Men helt ærligt, Lizette Risgaard, SVM-regeringen er en flertalsregering, så er håbet for, at store bededag alligevel bevares som helligdag, ikke væk?

»Jamen, du siger som flere andre journalister, at vi bare skal stoppe det her. Men helt ærligt, indtil Folketinget har vedtaget det, så kan vi håbe på, at regeringen kommer til fornuft. Det er jo i morgen (tirsdag red.), at forslaget skal tredjebehandles, og derfor har vi brug for at sende en kraftig henstilling til hele Folketinget om at tænke sig godt om,« svarer hun.

B.T. har kontaktet beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen for at høre, hvad hun siger til bogen med de mange underskrifter.

Men det har ministeren ikke løst til at udtale sig om.

»Ministeren har ikke nogen kommentarer,« lyder det fra pressevagten hos Beskæftigelsesministeriet.

Intet tyder altså på, at SVM-regeringen har skiftet holdning, og dropper afskaffelsen af store bededag.