I mindst otte dage har der ikke været et eneste positivt tilfælde af covid-19 på Læsø. Og siden nytår har der kun været to-tre tilfælde på den danske ø, der ligger midt i Kattegat, cirka 35 kilometers færgetur fra Frederikshavn.

Alligevel må Bente Christiansen ikke åbne sin frisørsalon, som ligger i Byrum midt på øen.

»Jeg føler mig lidt til grin, når jeg går rundt her,« siger Bente Christiansen, der har haft sin salon i godt 40 år.

Hun er den ene af i alt to frisører, som betjener Læsøs cirka 1.800 beboere.

»Vi har jo slet ikke corona på Læsø. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke får lov at åbne,« siger hun.

Tror du, at det ville udgøre nogen som helst risiko, hvis du åbnede din butik op for kunder?

»Nej, det tror jeg ikke. Vi har jo kun lokale kunder. Jeg kan da ikke afvise, at hvis jeg åbnede, så ville der være en eller anden fra Frederikshavn, der sprang på færgen for at blive klippet hos mig, men helt ærligt, ville det gøre noget? Vi er jo dygtige til at spritte af,« siger Bente Christiansen.

Bente Christiansen er ikke den eneste på Læsø, som holder lukket. Øens restauranter og hoteller er lukkede for gæster, og det gælder også andre liberale erhverv.

Den lokale folkeskole har dog fået lov at åbne op for skolens ældre årgange fra på mandag.

Bente Christiansen forklarer, at hun er en af de heldige.

»Jeg kan mærke, det gør ondt økonomisk, men jeg har ingen ansatte i min salon. Jeg er kun mig selv. Det er værre for dem, som har ansatte,« siger hun og fortsætter:

»Jeg savner virkelig mine kunder, og de savner mig,« siger hun.

Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, har fundet covid-statistikken for Læsø frem og lagt den på Twitter. Også han forstår ikke, hvorfor Læsø ikke kan åbne. Gruppeformanden er kommet til at bringe et lille billede af Anholt, men B.T. har dobbelttjekket smittetallet for netop Læsø, som helt korrekt er 0 for de sidste otte dage mindst. Vis mere Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, har fundet covid-statistikken for Læsø frem og lagt den på Twitter. Også han forstår ikke, hvorfor Læsø ikke kan åbne. Gruppeformanden er kommet til at bringe et lille billede af Anholt, men B.T. har dobbelttjekket smittetallet for netop Læsø, som helt korrekt er 0 for de sidste otte dage mindst.

Bente Christiansens kollegaer på Bornholm har fået lov at åbne. Det undrer hende.

»Hvorfor vi så ikke kan åbne, det forstår jeg simpelthen ikke. Bornholm er jo ikke coronafri,« siger hun.

Jens Rulle, der er turist- og erhvervschef i Læsø Turist- & Erhvervsforening, kan heller ikke se logikken.

»Vi havde 150.000 turister på Læsø i sommer. Vi havde ikke et eneste tilfælde af corona. Det første tilfælde herovre kom først i efteråret,« siger han.

Ifølge Statens Serum Institut er det mindst otte dage siden, at der var et tilfælde af corona på Læsø. Statistikken går ikke længere tilbage. Jens Rulle forklarer, at det reelt er to uger siden, at der var et positivt tilfælde på øen.

»Jeg mener, vi har haft to-tre tilfælde i år. I de første fem uger af året havde vi slet ikke nogen,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke se hvorfor vores liberale erhverv ikke kan få lov at åbne. Vi har et smittetal på 0,« siger han.

Læsø er så lille et område, at statistikken passer dårligt sammen med den lille ø. Hvis der bare er et tilfælde på Læsø, så banker det såkaldte incidenstal op fra det lysegrønne område til blodrødt.

»Så får vi pludselig et kæmpetal. Men reelt er vi jo isolerede herovre, fordi vi er en ø. Derfor synes jeg, vi skal have lov at åbne op,« siger han.