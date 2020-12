Et bredt flertal i Folketinget er tirsdag aften blevet enige om ny politiaftale.

Aftalen sikrer blandt andet, at der skal uddannes 450 ekstra politibetjente

Derudover er blandt andet opnået enighed om følgende punter ved forhandlingsbordet.

Der vil komme 110 ekstra lokale betjente

Betjente der i dag arbejder med køreprøver vil blive overført til anden tjeneste, da det nu kommer over i transportministeriet.

Der vil blive opført 20 nye lokale politistationer

Politiheste er blevet sikret og bliver altså ikke lukket ned

Rejseholdet vil også vende tilbage i en eller anden udformning

Politiet skal derudover have nye våben, som både kan matche terrorister og banderne i Danmark. Det bliver en del af den nye politiaftale, som skal styrke politiet i de kommende år, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til Ritzau.

Han mener, at udviklingen i trusler fra bander og terrorister kræver nye pistoler og karabiner, som erstatning for politiets nuværende våben.

»Politiet har i dag ældgamle våben fra 1980erne. Men udviklingen kræver, at politiet har nye, moderne våben, som kan matche de kriminelles.«

Politiaftalen ventes at afsætte 33 millioner i de kommende tre år til udskiftningen og træning af betjente. Men over hele perioden frem til 2028 vil prisen være et trecifret millionbeløb.

Aftalen om en reform af politiet og dets økonomi skal løbe fra 2021 til 2024.