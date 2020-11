Landmænd, minkavlere og fiskere får en ny minister, efter Mogens Jensen onsdag trak sig som konsekvens af mink-skandalen.

Hans afløser bliver 47-årige Rasmus Prehn, som indtil nu har siddet som udviklingsminister i Mette Frederiksens regering.

Han får nu titlen som fødevare- landbrugs- og fiskeriminister og skal altså over i Mogens Jensens gamle ministerum for at rydde op. Mink-sagen har bl.a. efterladt en sønderlemmende kritik af embedsværket i Fødevareministeriet.

Mogens Jensen var også minister for ligestilling og nordisk samarbejde, men de titler får Rasmus Prehn ikke på sit minister-cv.

Udviklingsminister Rasmus Prehn interviewes under Altingets verdensmålsuge i Altingets gård i København, fredag den 25. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Ligestilling ryger til gengæld over i Beskæftigelsesministeriet til Peter Hummelgaard.

Rasmus Prehns efterfølger som udviklingsminister bliver en helt ny mand på ministerholdet; nemlig Flemming Møller Mortensen, der indtil nu har været gruppeformand i Socialdemokratiet. Han får også Nordisk Samarbejde, som tidligere har været hos Mogens Jensen.

Dermed er ministerkabalen lagt for Mette Frederiksen.

Det er hendes første ministerrokade som statsminister. En rokade, som hun var tvunget til at lave, efter Mogens Jensen onsdag blev fyret som minister af støttepartierne.

Gruppeformand Flemming Møller Mortensen under pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde på Benniksgaard Hotel i Gråsten onsdag den 19. august 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Efter et kaotisk forløb, hvor S-regeringen havde udstukket en ulovlig ordre om at aflive alle mink, måtte Mogens Jensen - som ansvarlig minister på området - pakke sine ting.

Den nye fødevare- landbrugs- og fiskeriminister er ligesom Mette Frederiksen valgt og opstillet i Aalborg. De har været gode venner siden ungdomsårene i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, da de begge læste på Aalborg Universitet.