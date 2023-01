Lyt til artiklen

SVM-regeringens forslag om at fjerne store bededag som helligdag har økonomiske konsekvenser for statskassen.

Det står i det nye lovforslag, regeringen i dag har fremsat.

Eksempelvis vil det betyde, at der skal bruges 140 millioner kroner mere på at give pasningstilbud en ekstra dag.

'Ændringen af en helligdag til en hverdag vil medføre et øget pasningsbehov i de kommunale pasningstilbud (hovedsagligt SFO) og dagtilbud. En ekstra åbningsdag i SFO og dagtilbud skønnes med betydelig usikkerhed at medføre kommunale merudgifter på ca. 140 mio. kr. årligt,' står der på side 12 i lovforslaget.

Da statsminister Mette Frederiksen holdt nytårstale 1. januar, kom hun med det her argument fot at afskaffe store bededag: »Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi – hver og én – er klar til at yde mere.« Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Da statsminister Mette Frederiksen holdt nytårstale 1. januar, kom hun med det her argument fot at afskaffe store bededag: »Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi – hver og én – er klar til at yde mere.« Foto: Mads Claus Rasmussen

Og så forventes det også, at der vil være en merudgift til sygedagpenge på 58 millioner kroner om året.

'Sygedagpenge udbetales ikke på søgnehelligdage (helligdage med ret til frihed red.). Afskaffelsen af store bededag vil derfor medføre, at der udbetales sygedagpenge for en dag mere om året,' står der i lovforslaget.

Så selv om SVM-regeringen vil droppe store bededag for at få flere penge til øgede udgifter til Forsvaret, er der altså også udgifter den anden vej.

Samlet vurderer regeringen dog, at det vil give et overskud på tre milliarder kroner ekstra til statskassen om året at droppe store bededag som helligdag.

'Forslaget om afskaffelse af store bededag skønnes i alt at medføre offentlige netto merindtægter på 3,0 mia. kr. i 2024 og 2025,' står der på side ni i lovforslaget.

