Vi skal vænne os til at samles i endnu mindre grupper.

På grund af meget smitsomme, britiske corona-variant anbefaler Statens Serum Institut (SSI) nu at skærpe restriktionerne for at bremse smitten.

Helt konkret anbefaler SSI, at forsamlingsbuddet halveres, så man fremover kun må samles fem personer i det offentlige rum, viser et nyt notat, som TV 2 er i besiddelse af.

»I og med at store dele af samfundet er nedlukket, forventes det, at smitte i højere grad kan ske i forbindelse med forsamlinger inden og udenfor hjemmet, og at stramning af forsamlingsforbuddet fra 10 til 5 personer i det offentlige rum er et nødvendigt tiltag for at forebygge alvorlig smittespredning,« skriver SSI.

Den anbefaling har S-regeringen taget til sig, og derfor må danskerne forvente, at forsamlingerne højest må være på fem uden for privat ejendom, erfarer B.T.

Det vil dog være en kraftig anbefaling af forsamlingsforbuddet også bliver efterlevet i eget hjem, hvis familiestørrelsen tillader det.

Der er desuden lagt op til at øge afstandskravet til to meter i detailhandlen.

Til gengæld er der – ifølge B.T.s oplysninger – ikke lagt op til at lukke børnehaver, dagplejer og vuggestuer i denne omgang.

Grunden til, at der nu skal skrues endnu mere på restriktionerne, er den britiske variant B117, som har spredt sig til Danmark.

Ifølge de seneste tal er der kun 86 bekræftede tilfælde i Danmark. Men fordi virussen smitter op til 70 procent mere end den 'normale' coronavirus, frygter sundhedsmyndighederne, at den vil sprede sig som en steppebrand.

Mandag kunne B.T. erfare, at Statens Serum Institut vurderer den britiske variant så farlig, at kontakttallet vil stige til 1,5 i starten af februar, hvis der ikke gribes ind. Det vil sige, at 10 personer vil smitte 15 andre.

De seneste måneder har kontakttallet ligger mellem 0,9 og 1,2.

Opdateres …