Der er lagt op til en stor pakke, når sundhedsminister Magnus Heunicke klokken 16 indfører nye restriktioner for befolkningen for at bremse coronasmitte i hovedstadsområdet.

Sundhedsmyndigheder har udformet en stor pakke af mulige tiltag, som regeringen anbefales at indføre.

De 17 kommuner De 17 kommuner, som kan blive omfattet af restriktionerne er: Tårnby

Brøndby

Hvidovre

København

Vallensbæk

Gladsaxe

Rødovre

Herlev

Lyngby-Taarbæk

Frederiksberg

Ishøj

Gentofte

Ballerup

Høje-Taastrup

Dragør

Glostrup

Albertslund

Folketingets partier netop har fået tilsendt pakken, og B.T. har fået fat i den fortrolige mail.

Her er de tiltag, som regeringen er blevet anbefalet af indføre i 17 kommuner i hovedstadsområdet fra 7. december 2020 og foreløbigt indtil den 2. januar 2021:

Videregående uddannelser

Det anbefales at omlægge til digital undervisning og eksamener, hvor det vurderes muligt.

Der kan tages særlige hensyn til studiefremdrift og kvalitet.

Der opfordres til, at den samlede fysiske aktivitet på institutionerne reduceres generelt set.

På alle videregående uddannelser bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Det anbefales, at spisning i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser bør foregå klassevist og ikke i fælles arealer.

Der fastsættes ved bekendtgørelse forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, kombineret med mulighed for fjernundervisning i de ældste klasser.

Det anbefales fortsat ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser mv. (både undervisning og andre aktiviteter) på ungdoms- og voksenuddannelser. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.

Det anbefales aflyse undervisning i fag i ungdoms- og voksenuddannelser, hvor der er stor risiko for dråbesmitte fx idræt og musik, og hvor undervisningen kan udskydes. Undtaget er fag der afsluttes. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.

På alle grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv. Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt personale, som hjælper med at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger.

Der bør være fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og ungdomsuddannelser om at være ung under COVID-19, herunder hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

Børn og unges idræts- og fritidsaktiviteter

Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra den 7. december 2020 til den 2. januar 2021.

Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i sådanne aktiviteter.

Muligheden for at være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig ved afholdelse af aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år berøres ikke af ændringen

Arbejdspladser

Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at vurdere, om opgaver, der forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald gøre dette.

Tilsvarende opfordres jobcentre og andre arbejdspladser, der varetager opgaver med tilsvarende borgerkontakt, til i videst muligt omfang at etablere fleksible rammer for aktiviteterne og mulighed for digital kontakt med henblik på at minimere det fysiske fremmøde.

Det forventes, at ledelsen på alle både offentlige og private arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på at sende så mange medarbejdere hjem som muligt.

Forsamlinger

Der opfordres til at omgås færrest mulige personer.

Muligheden for at være 500 personer til stede ved arrangementer mv. med siddende deltagere mv. indskrænkes, så undtagelsen alene omfatter aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, arrangementer mv. inden for idræt og kultur, herunder kampe, forestillinger og koncerter, erhvervsrelaterede aktiviteter, herunder konferencer og generalforsamlinger, samt for foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende (vil gælde på nationalt niveau).

Styrket politimæssig kontrolindsats

Politiet intensiverer den politimæssige indsats med at håndhæve reglerne i forhold til blandt andet forsamlingsforbud, åbningstider på restauranter, barer, cafeer mv., forbud mod salg af alkohol efter kl. 22 og krav til detailhandlen.

Butikker

Regeringen er også blevet anbefalet at indføre nye regler for butikker.

Se listen i denne faktaboks.

Nye regler i butikker og handel Regeringen er blevet anbefalet at indføre følgende regler: Der skal være færre kunder pr. kvadratmeter i butikkerne i hele landet. Derfor skærpes kvadratmeteranbefalingerne fra sektorpartnerskabsretningslinjerne og fastsættes som krav ved bekendtgørelse.

Skærpelsen sker efter følgende trappe: o Udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 10 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.

Udvalgsvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. mellem 5.000 og 9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 12 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.

Udvalgsvarebutikker, varehuse storcentre, stormagasiner, og arkader, basarer mv. over 10.000 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 25 m2 indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.

Derudover fastsættes ved bekendtgørelse krav om skiltning i hele detailhandlen med, hvor mange personer der maksimalt må lukkes ind.

Der fastsættes ved bekendtgørelse krav om ”ensretning” ved tydelig afmærkning i stormagasiner, storcentre og butikker på over 2000 m2 i hele landet. Kravet kan overholdes ved at instruere kunder i at holde til højre.

Der gennemføres en øget kontrolindsats rettet mod detailhandlen i de 17 kommuner med fokus på overholdelse af lokalerestriktioner og en øget vejledningsindsats med fokus på efterlevelse af retningslinjer.

Der opfordres til, at familier m.v. kun foretager indkøb af julegaver én person ad gangen.

Der opfordres til følgende adfærdsregulerende tiltag med henblik på at mindske trængsel i detailhandlen og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i de 17 kommuner:

Erhvervsministeriet vil gå i dialog med Københavns Kommune med henblik på, at kommunerne i en hurtigarbejdende Task Force deler erfaringer og best practices om blandt andet ensretning af handelsstrøg, vagter, kampagner og opsætning af adfærdsregulerende plakater med budskaber om at holde afstand.

Der opfordres til, at de berørte kommuner går i dialog med relevante detailhandlende om øget fokus på afstand og regulering af kødannelser uden for butikkerne, eventuelt ved hjælp af tydelig afstandsmarkering på jorden.

Der opfordres til at indsætte vagtpersonale, opsynspersoner o. lign. i detailhandlen og på handelsstrøg, som udstyres med håndsprit og aktivt henvender sig til kunder med tilbud om afspritning af hænder.

Stormagasiner og storcentre opfordres til øget brug af opsynspersonale i de timer, hvor der er mest trængsel.

Stormagasiner og butikker opfordres til at udvide åbningstiderne og kommunikere aktivt over for kunderne om, hvornår på dagen, der er mindst trængsel.

Detailhandlende opfordres til at foretage afspritning af indkøbskurve og indkøbsvogne, inden indkøbskurven eller indkøbsvognen stilles til rådighed for en ny kunde. o Detailhandlende, der råder over indkøbsvogne, opfordres til at fjerne indkøbskurve og i stedet udelukkende tilbyde indkøbsvogne, for at sikre mere plads mellem kunderne

Følg pressemødet klokken 16 på bt.dk.