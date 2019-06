Henrik Sass Larsen (S) har mandag meddelt, at han ikke står til rådighed som minister, ligesom han ikke genopstiller til Folketinget.

En melding, som er alvorlig for Mette Frederiksen, der netop nu forsøger at danne en ny regering, vurderer politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Mette Frederiksen mister sin stærke mand, sin højre hånd og sin planlagte finansminister på én gang. Det er selvfølgelig et stort tab for hende,« siger Søs Marie Serup til B.T.

Henrik Sass Larsen har længe været en af de mest centrale politikere i Socialdemokratiet.

Han har bidraget markant til at føre både Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen frem til statsministerposten.

Henrik Sass Larsen var netop vendt tilbage fra en periode, hvor han var sygemeldt med stress og stod til at blive finansminister i en kommende regering.

De seneste dage har han også siddet med, når Socialdemokratiet har ført samtaler med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om et eventuelt parlamentarisk grundlag.

»Menneskeligt kan man ikke have andet end ondt af ham. Det her er det punkt, han det meste af sit politiske liv har forsøgt at nå frem til,« siger Søs Marie Serup:

»Han har haft en depression, og det er ikke noget, man bare lige rejser sig fra. Finansministerposten er ekstremt krævende, og der er nok mange, der har gået og tænkt, om det overhovedet ville være forsvarligt. Men han skal ikke skamme sig over sine politiske resultater. Sikken præstation at have ført to statsministerkandidater frem.«

Også for Socialdemokratiet som parti vil Henrik Sass Larsens afgang få markant betydning.

»Det betyder en hel del. Det er et stort tab for magtapparatet i Socialdemokratiet,« siger Søs Marie Serup:

»Men man skal huske, at partier er organismer. Hvor en træder ud, er der en, der træder ind. Mette Frederiksen skal sætte et nyt hold af dem, som er tættest omkring hende. Hun står i en meget presset situation, men man skal ikke undervurdere politikere på det her niveau.«