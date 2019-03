Socialdemokratiets kontroversielle gruppeformand Henrik Sass Larsen tilhører ikke bare partiets inderkreds.

Han er inderkredsen.

Efter at han har fortalt, at han har haft en depression, og seere har undret sig over hans mimik i et interview i TV-programmet Presselogen, spekulerer mange over, om han virkelig skal være finansminister i den kommende Mette Frederiksen-regering, hvis rød blok vinder valget.

Men sandheden er, at det skal han, og det er han selv med til at bestemme, fastslår centrale kilder i partiet, som B.T. har talt med i denne uge.

Mens andre top-socialdemokrater må svede nervøst, mens de venter på, om mobiltelefonen ringer, og de hører Mette Frederiksens stemme, så behøver Henrik Sass ikke frygte dommen.

Med forbehold for, at der altid kan ske en helt uforudset udvikling, mener flere centrale kilder i Socialdemokratiet, at tre topposter allerede er besat, hvis rød blok vinder: Mette Frederiksen skal være statsminister, Henrik Sass Larsen finansminister og politisk ordfører Nicolai Wammen udenrigsminister.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, sammen med Henrik Sass Larsen - under Folketingets åbning, tirsdag den 3. oktober 2017.

»Henrik er aldrig helt ude af spillet. Han kender sit parti så godt, at han ved hvor man kan bevæge sig hen,« siger en kilde, der ønsker at være anonym.

B.T. har talt med en del navngivne og anonyme centrale kilder i partiet og kan på den baggrund tegne et portræt af et magtmenneske med stor indflydelse i Socialdemokratiet, et comeback-kid, der ikke er til at komme af med, men også en omsorgsfuld gruppeformand, der har overskud til at hjælpe og trøste partifæller i nød.

En vigtig del af Henrik Sass Larsens magtposition hænger sammen med, at han er knyttet sammen med andre topfolk i partiet med nære venskaber, der går mere end 30 år tilbage.

Mette Frederiksens særlige rådgiver og partiets stabschef Martin Rossen, har Sass kendt siden ungdommen i DSU, hvor de i øvrigt også kendte Mette Frederiksen. De mødtes, da Martin Rossen var 17 år, Mette Frederiksen var 16 og Henrik Sass var 27. Siden blev Martin Rossen rådgiver for Mette Frederiksen i Beskæftigelsesministeriet, og han har om nogen været med til at bygge bro mellem Sass og Mette Frederiksen.

Partisekretær Jan Juul Christensen har Sass også endt i en menneskealder. Det venskab daterer sig tilbage til 1986-93, hvor de boede i kollektiv sammen. I 1996 skrev makkerparret debatbogen 'Tilbage til friheden - den eneste vej frem for Socialdemokratiet'.

Henrik Sass Larsen (S) under folketingets åbningsdebat i folketingssalen på Christiansborg, torsdag den 4. oktober 2018.

Kulturordfører Mogens Jensen er også en nær ven fra ungdomsdagene, som ifølge flere klider vil »gøre hvadsomhelst for Sass«.

Sass er i offentligheden kendt som en hård hund og måske ligefrem brutal, men han har også andre og mere følsomme sider, påpeger hans kolleger.

»Henrik Sass er en sikker hånd på rattet, og man ved altid hvor han står, hvad enten man er enig eller uenig med ham,« siger socialordfører Pernille Rosekrantz-Theil, der står et andet sted end Sass på fordelingspolitiken og i øvrigt selv har prøvet at gå ned med stress.

»Jeg havde heller ikke lyst til at melde mig syg, og begyndte hurtigt at arbejde fordi jeg blev bims af at sidde hjemme. Mange får stress og depressioner på Christiansborg. Det er en hård verden, vi lever i, men folk kommer op igen, og Henrik kan blive en rigtig god finansminister,« siger Pernille Rosenkratz-Theil.

Retsordfører Trine Bramsen oplever ham som en omsorgsfuld gruppeformand:

»Hvis man som ordfører havner i et stormvejr, så er han hjælpsom og omsorgsfuld. Det har jeg prøvet, og han var en stor støtte,« siger hun.

Politisk ordfører Nicolai Wammen peger på en anden positiv side af Henrik Sass Larsen: Loyalitet.

»Henrik Sass er én, man kan regne med, også i modvind. Det har mange oplevet og sat pris på,« siger han.

Der gik ikke lang tid fra Politiken udkom med det opsigtsvækkende personlige interview, hvor Sass fortalte, at han har haft en depression, før Mette Frederiksen cementerede hans position på Facebook:

»Henrik er en af mine nærmeste, og han har meldt sig klar igen. Jeg er tryg ved, at Henrik kan bestride en ministerpost,« skrev Mette Frederiksen, der dermed tydeligt adresserede spørgsmålene om, hvor vidt han eventuelt kan bestride en tung ministerpost om få måneder.

Martin Rossen, særlig rådgiver for Mette Frederiksen (S).

Henrik Sass Larsen, der er er en ideolog på partiets højrefløj, har ikke bare nære venner og allierede i partitoppen, men også i folketingsgruppen, hvor hans kaffeklub, Morgenmadsklubben, i mange år var dominerede. Før Helle Thorning-Schmidt kom til magten, knyttede han en vigtig alliance med venstrefløjens kaffeklub, Rustbankerne, mens Mette Frederiksen befandt sig i en mindre central men politisk mere midtsøgende kaffeklub, Netværket.

Henrik Sass blev kørt ud på et sidespor af Helle Thorning-Schmidt i 2011 på grund af et PET-notat. Men selv om han var strippet for alle vigtige poster, havde han ifølge B.T.s kilder stadig stor indflydelse og magt over gruppen, der blev demonstreret i modstand mod Helle Thorning og Bjarne Coydon.

»De troede, han var færdig. Men til sidst blev de nødt til at tage ham tilbage,« siger en kilde.

Faktisk blev daværende finansminister Bjarne Corydon nødt til at søge optagelse i Sass' kaffeklub, fordi han var ude af stand til at opbygge sit eget netværk.

Senere, omkring juletid 2012, sad en lille gruppe - Henrik Sass, Ole og Nick Hækkerup fra Morgenmadsklubben og Carsten Hansen fra Rustbankerne - ovre i Beskæftigelsesministeriet hos Mette Frederiksen og fordelte i al hemmelighed magten efter at Helle Thorning var færdig.

Hvis meningsmålingerne får ret, kan de om få måneder sætte kronen på værket, når Mette Frederiksen og Martin Rossen flytter ind i Statsministeriet og Henrik Sass Larsen i Finansministeriet.

JAN JUUL CHRISTENSEN, PRESSECHEF SOCIALDEMOKRATIET.

Nære venner:

Martin Rossen, stabschef i Socialdemokratiet og rådgiver for Mette Frederiksen. Venner siden ungdommen i DSU.

Jan Juul Christensen, partisekretær, tidligere pressechef i S og kampagmnechef for Poul Nyrup Rasmussen. Har boet i kollektiv sammensom unge.

Kulturordfører Mogens Jensen (S)

Mogens Jensen, kulturordfører, venner siden ungdommen. Mogens Jensen er gudfar til Henrik Sass Larsens datter Nynne.

Politiske venner:

Henrik Dam Kristensen, 60 år.

Henrik Dam Kristensen, gruppesekretær, og en central person på de indre linjer. De kan stole på hinanden.

Politisk ordfører Nicolai Wammen

Nicolai Wammen, politisk ordfører og den tredje mand i den daglige ledelse, der fastlægger politikken sammen med Sass og Frederiksen

Nick Hækkerup (S)

Nick Hækkerup, udenrigsordfører og medsammensvoren imod Thorning-ledelsen. Også et fremtrædende medlem af Sass' kaffeklub Morgenmadsklubben.

Peter Hummelgaard Thomsen, Europaordfører, bogaktuel og ungt talent med en stor fremtid i partiet

Benny Engelbrecht (S)

Benny Engelbrecht, finansordfører og mødeindkalder i Sass' kaffeklub Morgenmadsklubben

Dan Jørgensen, næstformand i folketingsgruppen og tovholder på partiets nye principprogram

Morten Bødskov, gammel ven på højrefløjen, de er dog i perioder gledet fra hinanden.

Erhvervs og fagforbund:

Niels B. Christensen. Tidligere adm. direktør i Danfoss og siden 2017 CEO i LEGO. Næstformand i DI's forretningsudvalg

Michal Rasmussen. Tidligere mdlem af Nordeas koncerndirektion. Siden 2013 koncernhchef i Nykredit. Formand for Investeringsfonden for Udviklingslande.

Claus Jensen, formand for Dansk Metal. Medlem af LO's daglige ledelse. Medlem af en række besyyrelser og internationale udvalg.

Mads Andersen, formand for 3F Industri, medlem af hovedbestutrelsen og daglig ledelse. Formand Industriens Pension og næstformand i CO-Industri