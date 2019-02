I et interview med Politiken fortæller socialdemokraten Henrik Sass Larsen åbenhjertet, at han har lidt af en depression siden oktober sidste år.

»Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog«, siger Henrik Sass Larsen i interviewet.

Faktisk har psykologen hjulpet ham så meget, at han nu føler sig klar til at blive finansminister efter næste valg, hvis hans partiformand og vælgerne ønsker det.

Før han fik det bedre mentalt, var han dog ude af stand til at passe sit arbejde. Noget kun ganske få ud over Mette Frederiksen var orienteret om årsagen til.

Men efter en optræden i TV 2 NEWS-programmet 'Presselogen' har Henrik Sass Larsen altså valgt at åbne op.

I programmet blev han konfronteret med det faktum, at Socialdemokratiet har klaget til Folketingets Præsidium over Ekstra Bladets opførsel i en sag, hvor mediet har påpeget, at Sass Larsen ikke dukkede op til nogle møder hos statsrevisorerne, selvom han som statsrevisor får 330.000 kroner om året.

Henrik Sass Larsens siger her, at han mener, der er tale om en form for menneskejagt fra Ekstra Bladets side.

Ifølge politikeren har bladet forsøgt at provokere og tilsyneladende haft morskab ud af at forfølge ham - endda selvom han selv mener, det vel var tydeligt, at han ikke havde det godt.

Noget, som chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, blankt har afvist. Han har tidligere slået tilbage på beskyldningen med at kalde Henrik Sass Larsen for en 'tudeprins'.

Og forelagt oplysningen om, at Henrik Sass Larsens led af en depression, siger han:

»Hvis han har haft det så dårligt, som han påstår, så skulle han jo have sygemeldt sig. Der er jo ingen journalister i det her land – allermindst på Ekstra Bladet – som gider at jagte en mand, som er sygemeldt«.

Efter at være blevet opmærksom på Politikens interview med Henrik Sass Larsen, har Poul Madsen desuden reageret på Facebook.