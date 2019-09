I to årtier har Henrik Sass Larsen kæmpet for Socialdemokratiet på Christiansborg, men nu er det slut.

Han forlader pladsen i folketingssalen til fordel for direktørstolen i brancheforeningen for kapitalfonde, DVCA.

Det, at Henrik Sass Larsen trækker stikket fra dansk politik, overrasker ikke mange, men det gør jobskiftet.

Nyheden fik da også politisk kommentator Michael Kristiansen til at trække på smilebåndet.

»Jeg grinte, da jeg så det. Det var måske ikke lige direktør for kapitalfonde, som man havde set komme,« siger han.

»Men man ved aldrig helt, hvad man skal forvente med Henrik Sass Larsen.«

Og med god grund. For det er en noget turbulent politisk karriere, som socialdemokraten nu lægger bag sig.

Siden Henrik Sass Larsen blev valgt ind i Folketinget for første gang i 2000, har møgsagerne ikke været få eller små.

NyMinisterrokade på Amalienborg 9.8.2013, Henrik Sass Larsen og Helle Thorning Schmidt. Scanpix 2013. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere NyMinisterrokade på Amalienborg 9.8.2013, Henrik Sass Larsen og Helle Thorning Schmidt. Scanpix 2013. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Han blev blandt andet afskrevet som minister i Thorning-regeringen på grund af sin relation til rockeren Suzuki-Torben og indblandet i en beskidt bestikkelsessag med den tidligere formand for Socialdemokratiet i Køge, Tommy Kamp.

Men i Michael Kristiansen optik, så vil der altid være lidt slinger i valsen med de største og bedste politikere.

Ligesom blandt andet Lars Løkke Rasmussen har Henrik Sass Larsen derfor også haft mange op- og nedture.

»Det er en vild rejse, han har været på. Nedturene kommer til at fylde meget, fordi de har været så store, men det er også vildt, at han to gange har været udset til at blive finansminister uden at blive det,« siger han.

Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen præsenterer socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre - for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, 20. maj 2019. Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Henrik Sass Larsen, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen præsenterer socialdemokratiets opdaterede 2025-plan 'Gør gode tider bedre - for alle" på et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, 20. maj 2019. Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ministerdrømmen brast igen under Mette Frederiksen, da han i sommer sygemeldte sig selv og forlod Christiansborg. I september vendte han tilbage for at arbejde med partiets historie, men kun kortvarigt.

To uger senere meddeler han nu, at han forlader politik for i stedet at stå i spidsen forDVCA.

Selvom transportminister Benny Engelbrecht vil savne sin ven og kollega, har han i Henrik Sass Larsens sygeperiode og fravær nået at vænne sig til en hverdag uden ham.

»Jeg har grædt de tårer, der skulle grædes. Men i dag er en glædens dag. Min gode ven Henrik Sass kommer videre - han har fundet sig et spændende arbejde, der passer til den livsførelse, hvor han kan gøre det, han nu skal, uden at være i mediernes fokus,« siger han.

Formanden for DSU, Henrik Sass Larsen. Foto: KASPAR WENSTRUP Vis mere Formanden for DSU, Henrik Sass Larsen. Foto: KASPAR WENSTRUP

Dem, som har fulgt Henrik Sass Larsen, vil huske ham som en inkarneret socialdemokrat med en stor kampvilje.

Det viste han senest, da han har ifølge Benny Engelbrecht spillede en afgørende rolle i partiets genrejsning.

»Det er på grund af hans linje og hans arbejde, at vi nu står, hvor vi gør,« siger han med henvisning til, at Statsministeriet som bekendt igen er indtaget af en socialdemokratisk formand.

I Køge, hvor Henrik Sass Larsen er fra, bliver hans jobskifte også modtaget af lige dele vemod og forståelse.

Juni 2019. Henrik Sass Larsen (S) meddelte i Facebook-opslag, at han er sygemeldt og ikke er til rådighed som minister. I Køge, hvor han blev valgt, hænger hans valg plakater stadigt i lygtepælene. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Juni 2019. Henrik Sass Larsen (S) meddelte i Facebook-opslag, at han er sygemeldt og ikke er til rådighed som minister. I Køge, hvor han blev valgt, hænger hans valg plakater stadigt i lygtepælene. Foto: Søren Bidstrup

Kredsformanden for partiet Jesper Hesselberg Andersen vil savne ham, men han forstår samtidig godt, at hans mangeårige ven og partifælle nu forlader Folketinget.

»Henrik var et sted, hvor han skulle videre. Hen over sommeren har vi talt om, at det var tid for noget andet.«

Lige siden Sass Larsen første gang stillede op i Køge har pensionisten Birthe Freiesleben Søndergaard stemt personligt på ham. Det seneste valg blev sidste gang, men han har alligevel hendes fulde støtte i jobskiftet.

»Det er trist, at han forlader os, men med den modgang, han oplevede, så er det nok den bedste løsning for ham. Jeg tror, han vil gøre en masse gode ting med sit nye arbejde,« siger hun.