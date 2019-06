'Så jeg må nu sygemelde mig for at kunne blive helt rask igen.'

Sådan skriver Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen i dag i et Facebook-opslag, efter det er kommet frem, at politikeren har meldt sig syg igen og ikke ønsker en ministerpost.

I opslaget mindes han sin politiske karriere, men sætter også ord på den behandling fra pressen, der har været medvirkende til, at Henrik Sass Larsen blev ramt af en depression.

'Men der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker.'

'Og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet,' skriver han.

Tidligere på året afslørede Henrik Sass Larsen, at han var blevet ramt af en depression, blandt andet fordi han har følt sig jagtet af Ekstra Bladet.

Og det er altså den depression, som han endnu ikke har overvundet.

'Jeg tror de fleste godt har kunne se, at jeg ikke har haft det så godt. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkes for mig,' skriver han.

Socialdemokratiet oplyste tidligere mandag til B.T., at Henrik Sass Larsen har meldt sig syg og ikke vil have en ministerpost i den kommende regering.

