Mette Frederiksen står fortsat stærkt efter lørdagens pressemøde. Hun fik gjort det klart, at den såkaldte »dans med corona« endnu ikke er ovre, og så fik hun sat blå blok skakmat. Igen.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup, der dog også peger på en brist.

Bristen kom ifølge Henrik Qvortrup til syne, da statsministeren forklarede baggrunden for det kommende krav af mundbind, som i øvrigt spillede hovedrollen på pressemødet.

»Jeg synes, der er en logisk brist i, at hun siger, at det her lille mundbind er en kæmpe i kampen mod stor smitte. Hvis det er så godt, hvorfor har regeringen så ikke påbudt det noget før?«

»Jeg forstår det ikke - der er ingen logik.«

Fra 22. august vil det være påkrævet, at rejsende i den kollektive trafik bærer mundbind alle ugens dage på alle tidspunkter af dagen.

På pressemødet gjorde statsministeren det klart, at det ikke kan udelukkes, at kravet bliver skærpet til også at gælde andre steder i samfundet - eksempelvis hos lægen og i supermarkedet. Det kan også være, at kravet helt ryger af bordet.

Det hele handler om udviklingen i det, som Mette Frederiksen flere gange kaldte »dansen med corona«.

Statsminister Mette Frederiksen under pressemødet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen under pressemødet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og her er mundbind altså nu essentielle for, at dansen ikke kommer ud af kontrol. Ifølge Henrik Qvortrup, fordi det er en af de mindre indgribende muligheder.

Mens han ikke forstår den overordnede logik i, at mundbind fra det ene pressemøde til det andet er blevet geniale, forstår han godt den politiske logik.

»Hun kan ikke gå ud og bruge de samme hårde metoder som dem, vi så i foråret. For danskerne er det også mere overskueligt at skulle bruge mundbind.«

»Hun er nødt til at finde en løsning, der for det første er politisk mulig, men også én, som vælgerne kan acceptere.«

B.T.'s politiske redaktør tilføjer, at det er en noget mere mild Mette Frederiksen, der lørdag tonede frem i foran journalister og kameraer, end hende, man så i foråret.

Mildhed til trods blev der også plads til en opsang til de etniske mindretalsgrupper, hos hvem der har været smitteudbrud.

»Når vi ser på smitten, kan vi se, at der er for mange med ikkevestlig baggrund, der er smittet,« sagde statsministeren og tilføjede, at nogle ikke mener, det er vigtigt at tale om visse etniske grupper, når det kommer til smittespredning. Men det er det, understregede hun:



»Tallene skal frem, fordi det er den eneste måde, hvorpå myndighederne kan bekæmpe coronaen.«

B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.'s politiske redaktør Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Med de ord kombinerede Mette Frederiksen corona-dagsordenen og udlændinge-dagsordenen. Og satte sig solidt på dem begge, mener Henrik Qvortrup, der henviser til, at både Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige på det seneste har forsøgt sig med netop at sætte fokus på etniske mindretalsgruppers adfærd.

»Hun formår at lukke udlændingeflanken af, selvom de blå partier har forsøgt at få fat i den. Det er politisk klogt af hende, for det gør, at oppositionen endnu engang er sat skakmat.«

»De havde kort en åbning, men den lukkede hun.«

Og dermed kan Mette Frederiksen altså se sig ganske tilfreds med et pressemøde, der trods kritiske spørgsmål fra journalisterne, ikke svækkede hendes position.

»Hun gør det godt. Man kan - som jeg har gjort det flere gange - gøre sig overvejelser om, hvorvidt hun skyder gråspurve med kanoner, men danskerne har købt, at hun har det nødvendige.«

»Hun formår også at håndtere det fornuftigt, at man altså ikke bare kan gøre, som man gjorde i marts. Det måtte hun finde en forklaring på, og det gjorde hun. Om den så består en tryktest, kan man diskutere.«