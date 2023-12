Det kan næsten virke helt overvældende.

I det seneste år har danskerne skullet stifte bekendtskab med hele 23 ministre – 26 styk hvis man medregner samtlige udskiftninger.

»Det er jo en naturlig konsekvens af, at der er tre partier i regeringen. Der skal være lidt til alle. Der vil altid være flere ministre i en regering bestående af flere partier,« som B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup siger det.

Alligevel har der været flere af ministrene, der har gjort sig bemærket på forskellige måder.

Det 'hædrer' B.T. her i denne artikel i anledningen af etårsjubilæet for SVM-regeringen.

Og så er der i øvrigt også dem, der ikke har gjort så meget væsen af sig selv. Det kommer vi selvfølgelig også lige forbi.

»Det er tankevækkende, at selv for mig, som lever af at kloge mig på politik, er der nogle af dem, jeg har problemer med at huske … hvis jeg skal være helt ærlig,« siger Henrik Qvortrup.

Og det bringer os direkte videre til den første kåring.

Henrik Qvortrup om ældreministeren, der endnu ikke er slået igennem i den brede offentlighed:

»Hende vil jeg simpelthen ikke kunne genkende, hvis jeg mødte hende på gaden. Og sådan tror jeg de fleste danskere har det, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Henrik Qvortrup om udenrigsministeren, der også har skullet håndtere et nyt parti og sige farvel til flere medlemmer:

»Han kan jo vikle sig ud af alt. Det er jo nærmest bare ham, der er partiet – som har foldet sig ud og levet op til det navn, 'klovnebussen', som er blevet sat på det. Men Lars Løkke kommer altid ud af problemerne.

»Som politiker er han en af de mest skarpe og snedige: Man skal virkelig stå tidligt op, hvis man skal bide skeer med ham.«

»Og måske har vi ikke set det vildeste trick fra ham endnu. Måske har vi også et helt vanvittigt comeback til gode fra hans side: For jeg vil ikke afvise, at tingene kan falde ud på en måde, så han kan blive statsminister igen. Jeg siger ikke, at det sker, men han sidder på nogle ret interessant mandater, hvis han spiller sine kort rigtigt.«

Henrik Qvortrup om den tidligere digitaliserings- og ligestillingsminister, der kun nåede at have jobbet i 14 dage efter en hurtig sygemelding:

»Det var en decideret katastrofe for Troels Lund Poulsen, for han havde bundet så mange forventninger i netop det at udpege hende.«

»Men det flopper så fatalt nærmest selvsamme dag, som hun bliver udnævnt, hvor man godt kan se, at noget ikke spiller. Det havde ingen regnet med. At hun så blev syg kan ingen gøre for – men alligevel: Der er et eller andet, der ikke er blevet tjekket godt nok op.«

Henrik Qvortrup om den forhenværende og nuværende minister for digitalisering og ligestilling, der først blev fyret og siden blev genudnævnt:

»Hvis vi havde snakket sammen for halvanden måned siden, ville hun faktisk have kandideret til at være den mest usynlige, selvom hun gjorde det udmærket. Og nu er hun endt med at få en folkelig opblomstring.«

»Det kan godt være, at hele forløbet med udnævnelsen af Mia Wagner var skidt for Venstre, men det var sørme godt for Marie Bjerre. Hun må knibe sig i armen: Tænk at noget, der i første omgang var en monumental skuffelse, kunne blive vendt til en personlig triumf. Hun ligger lunt i svinget i Venstre nu.«

Henrik Qvortrup om den tidligere vice-, økonomi- og forsvarsminister, der valgte at forlade dansk politik:

»Der er jo faktisk tale om flere exitter på et år. Først blev han syg og vendte tilbage, hvor han så alligevel ikke skulle have den forsvarsministerpost, han vendte tilbage til.«

»Exit nummer tre er så, da han definitivt trækker sig i et af de mere spektakulære farveller til dansk politik. Farvel, farvel og så det helt store farvel.«

Henrik Qvortrup om erhvervsministeren, der udfører sit job upåklageligt:

»Han klarer det godt. Der er aldrig problemer, og han leverer varen. Måske hører man ikke så meget til ham, men han er totalt driftsikker.«

»Du kan sætte han ind hvor som helst, og han løser opgaven. Han er virkelig dygtig.«

Henrik Qvortrup om justitsministeren, der kom i søgelyset, fordi han parkerede ulovligt ved sine børns dagsinstitution:

»Sagen om hans parkering var ikke synderlig køn – det var ikke så meget parkeringen, men hans krisehåndtering, der var skidt. Hans selvretfærdige reaktion var ikke synderlig køn, og den trækker voldsomt ned.«

»Men han har egentlig håndteret Justitsministeriet godt, og han har forholdt sig fint til de krisesager, hvor han har været sendt i byen. Han er en dygtig politiker og en kronprins i Socialdemokratiet.«

Henrik Qvortrup om vice- og forsvarsministeren samt den tidligere økonomiminister, der i løbet af året blev sit partis formand:

»At han skulle blive formand for Venstre havde ingen troet. Men faktisk har hans personlige popularitet været opadgående i modsætning til regeringens, og ingen taler længere om, at han er kedelig.«

»Han er i året, der er gået, trådt i karakter. Måske som en konsekvens af, at han har fået den rolle, han har fået. Det tror jeg, ingen havde forudset.«