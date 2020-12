Et højspændt drama ulmer i partiet Venstre, efter Jakob Ellemann-Jensen søndag har meldt ud, at han er klar til støtte en rigsretssag mod næstformand Inger Støjberg, hvis der er grundlag for det.

»Hvis det her fører til en rigsretssag med Venstres opbakning, risikerer Jakob Ellemann-Jensen ultimativt at sprænge det parti,« siger Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T., og uddyber:

»For der er to fløje, hvoraf den ene bestemt ikke synes, det er fedt, at formanden melder sådan her ud.«

Efter 13 dages betænkningstid reagerede Jakob Ellemann-Jensen søndag på Instrukskommissionens delberetning.

Inger Støjberg kan ende for en rigsret. Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg kan ende for en rigsret. Foto: Henning Bagger

Den konkluderede blandt andet, at Støjbergs instruks fra 2016 om at adskille asylpar var klart ulovlig.

Hun var desuden advaret om, at det var ulovligt, og hun gav urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget om sagen.

I midten af december besluttede et flertal i Folketinget, at uvildige advokater skal vurdere grundlaget for en rigsretssag mod Støjberg.

»Ultimativt er vi klar til at støtte en rigsretssag. Nu afventer vi vurderingen fra Folketingets advokater, men kernen i mit budskab er, at Venstre ikke kan tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os. Vi er et parti, der står for lov og orden,« siger Jakob Ellemann-Jensen søndag til Jyllands-Posten.

Den udmelding kommer, fordi presset på ham er blevet for stort, vurderer Henrik Qvortrup.

»Der er for mange, der har sagt til ham: 'Hvordan kan du så køre så hårdt på Mette Frederiksen i minksagen, når I selv har den sag. Men det er klart, at han nu leger med ilden i forhold til sit eget bagland,« siger Qvortrup og forklarer:

»Jeg læser det som en krigserklæring til Støjbergs bagland. Der sidder rigtig mange vælgere og partimedlemmer i Jylland, som synes, at Støjberg ikke fortjener at høre mere for den sag. Hun har et stærkt bagland, og Ellemann er ikke i en position, hvor han har så meget at give af,« forklarer Qvortrup med henvisning til Venstres dårlige meningsmålinger.

Jakob Ellemann-Jensen vil desuden ikke svare endegyldigt på spørgsmålet om, hvorvidt Inger Støjberg kan være næstformand for Venstre, hvis hun stilles for en rigsret.

»Jeg læser det som en krigserklæring til Støjbergs bagland,« siger Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere »Jeg læser det som en krigserklæring til Støjbergs bagland,« siger Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»Han reserverer sig retten til, at det også kan koste hende næstformandsposten. Der er han også ude og prøve kræfter med det bagland, der med et stort flertal valgte Støjberg som næstformand,« siger Henrik Qvortrup.

Samtidig skal man lægge mærke til timingen.

»Det er vigtigt for Ellemann at få det her meldt ud, inden de her advokater måske når frem til, at der er grundlag for en rigsret. Ellers kan kan blive beskyldt for, at han kun bakker op om en rigsretssag, fordi han ikke har noget valg.«

Men Ellemann-Jensen har også skabt et nyt problem for sig selv.

De kan bruge det her til at sige: Der kan man bare se - Ellemann er en softliner på udlændingepolitikken Henrik Qvortrup, politisk redaktør, B.T.

For partierne på den yderste højrefløj vil med stor sandsynlighed bruge søndagens udmelding fra Venstre-formanden til at fiske stemmer, forklarer Qvortrup:

»Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF) stemmer ikke for en rigsret. De kan bruge det her til at sige: Der kan man bare se - Ellemann er en softliner på udlændingepolitikken. Den vil de køre benhårdt på. Og der er vælgere, der er tro mod Støjberg, som nu må føle, at de er blevet forrådt.«