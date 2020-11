Minksagen er ved at udvikle sig til en fuldtonet politiske skandale og kan blive et kæmpe problem for Statsminister Mette Frederiksen.

Det siger B.T.s politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter fødevareminister Mogens Jensen mandag har været ude og kalde en ulovlig ordre om at aflive alle landets mink for en 'kommunikationsfejl'.

»Vi læner os op af en fuldtonet skandale. Det er jo magtfuldkommenhed i yderste potens, at man forsøger at gennemføre sådan noget her, og glemmer at have lovgrundlaget med. Og når der så kommer fokus på det, så reducerer man det til uklar kommunikation. Det handler om noget, der er lang mere alvorligt end uklar kommunikation. Det handler om en regering, der skalter og valter med et helt erhverv og folks levebrød,« siger Henrik Qvortrup.

Onsdag meldte regeringen med alvorsfulde miner ud, at alle levende mink skal aflives inden 16. november. Senere er det kommet frem, at regeringen ikke har bemyndigelse til at kræve mink uden for såkaldte sikkerhedszoner aflivet.

Nu beklager regeringen “uklar kommunikation”

Betragt os nu ikke som idioter. Det her handler om langt mere end “kommunikation”. Det er historien om en regering, der magtfuldkomment fandt det naturligt at “glemme” at få et lovgrundlag på plads, inden man greb ind i menneskers liv. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 9, 2020

Det fik mandag aften fødevareminister Mogens Jensen (S) til at beklage, at han og regeringen ikke har været klare nok i spyttet om, hvad der har og ikke har været lovhjemmel til med hensyn til minkaflivning.

»Vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne,« udtaler han i et skriftligt svar til Ritzau.

»Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage,« lyder det.

At sende Mogens Jensen ud og kalde et manglende lovgrundlag for dårlig kommunikation er et billigt spin, hvis man spørger Qvortrup, og han påpeger, at Mette Frederiksen mangler at svare på et altafgørende spørgsmål.

Spørgsmålet er: Vidste hun, at lovgrundlaget ikke var på plads, da Nordjylland blev lukket i onsdags?

»Vidste hun det ikke, var det virkelig dårligt arbejde. Vidste hun det, har hun et problem, for så sætter hun det i sving velvidende, at lovgrundlaget mangler. Det er demokratiets kronjuvel, at man skal have lovgrundlaget i orden. Ellers er det en bananrepublik,« siger Henrik Qvortrup.

Han forudser, at regeringen vil forsøge at lukke munden på oppositionen og andre kritikere ved at henvise til folkesundheden.

»Når det her bliver problematiseret, vil regering sige: Skal vi ikke lægge det her politik og drillerier på hylden. Lur mig, om ikke det bliver regeringens spin, at dem, der stiller spørgsmål ved lovgrundlaget, er nogen, der ikke vil folkesundheden det godt,« siger Henrik Qvortrup.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag den 6. november 2020. På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink.

Masseaflivningen på de danske minkfarme bunder i en konstatering af, at der på minkfarmene har udviklet sig en variant af covid-19 - den såkaldte cluster 5 - der har spredt sig til mennesker, og som muligvis vil være i stand til at modstå en fremtidig vaccine.

At coronavirus udvikler sig i store minkbestande, og at Danmark bliver et nyt Wuhan er det, der bekymrer myndighederne, siger Kåre Mølbak i et interview med Politiken.

»Vi har ikke oversolgt risikoen for, at cluster-5 bliver en parallel pandemi. Det er mere i det politiske landskab, der har været meget fokus på cluster-5. Og det skulle ikke undre mig, hvis cluster-5 allerede er uddød. Men så vil der være mulighed for nye minkvarianter, der giver tilsvarende eller værre problemer, altså cluster-6, 7, 8. Så det er risikoen for virusvarianter fra et stort reservoir i mink, der er og har været hovedbekymringen,« siger han til mediet.

Flere oppositionspartier har kritiseret beslutningen om at aflive alle mink, og efter noget sik-sak har Venstre også meldt sig til koret af kritikere.

Om minksagens rent ud sagt svimlende perspektiver. pic.twitter.com/3MmVAaeQns — Tom Jensen (@TomJensen1966) November 9, 2020

Ifølge Berlingskes chefredaktør Tom Jensen kan mink-sagen føre til to scenarier, og begge scenarier vil gøre mink-sagen til en af historiens største politiske skandaler. Det ene scenarie er, at regeringen har ret i, at en ny coronavirus er ved at blive spredt fra de danske minkfarme, og at oppositionen reelt blokerer for inddæmningen af en ny global pandemi.

»Hvis regeringen har ret i og dokumentation for sine udsagn om, at verdenssundheden og kommende coronavacciner er truet af smitte fra den danske minkbestand, så kan det være historisk katastrofalt, at der nu går politik i sagen, fordi de borgerlige partier stritter imod, blokerer for hasteloven og afstedkommer, at kostbar tid spildes,« skriver han på Facebook.

»Hvis regeringen ikke har ret i og dokumentation for sine udsagn, så kan sagens kerne være, at den danske socialdemokratiske regering uden tilstrækkeligt videnskabeligt belæg, og beviseligt og tilsyneladende bevidst uden noget lovgrundlag for det, har beordret moderne tiders dyreste nedslagning af et helt erhverv, en milliardindustri, tusinder af arbejdspladser og mange familiers livsværk.«

Skandalens omfang afhænger ifølge Henrik Qvortrup nu af regeringens støttepartier.

»Fokus retter sig mod SF, Enhedslisten og Radikale. Det er partier der går meget op i retssikkerhed. Spørgsmålet er, om de også gør det, når det handler om minkavlernes retssikkerhed,« siger han.