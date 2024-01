Et skifte til Liberal Alliance er et 'sikkert' og 'logisk' valg for Pernille Vermund.

Det fastslår B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup onsdag aften.

Her er det nemlig blevet helt officielt, at den tidligere frontfigur og stifter af Nye Borgerlige nu er at finde i Liberal Alliance.

Henrik Qvortrup peger på, at Pernille Vermund med skiftet har fundet en sikker karrierevej, fordi hun efter al sandsynlighed vil få en kreds og sikre sig et senere genvalg.

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Samtidig kalder han udviklingen for 'logisk'.

»Hendes holdninger på det økonomiske område flugter væsentligt mere med Liberal Alliances end de øvrige alternativer – Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne,« siger Henrik Qvortrup.

»Hun har været på en politisk rejse, og uden at det skal lyde patroniserende, så er det som om, at hun er faldet til ro,« tilføjer han.

Henrik Qvortrup konstaterer, at Konservative også var en mulighed.

»Men der kom hun fra, og hvis man skal have politik som levevej, så ligner Liberal Alliance et sikkert valg,« siger Henrik Qvortrup.

»Og så er det ikke helt ude på det teoretiske overdrev, at Liberal Alliance en dag kan komme i regering igen,« tilføjer han.

Henrik Qvortrup understreger samtidig, at Liberal Alliance nu får en profil, som de vil kunne markedsføre.

»Pernille Vermund har meget godt fat i det segment af vælgere, for hvem værdipolitikken er vigtig, uden at der går ren tosse i den,« siger han.

»Hun har godt fat i det nordsjællandske segment af værdikrigere, og der kan hun tilføre Liberal Alliance et og andet,« fastslår Henrik Qvortrup.

Er der steder, hvor hun kan komme på kant med LA's linje?

»Hele EU-området kan blive en udfordring. Pernille Vermund er formentlig mere EU-skeptisk end det parti, som hun nu slutter sig til,« siger Henrik Qvortrup.

»Men alt det er under opblødning, og selv om hun er nødt til at sluge nogle kameler, så er de kameler, som jeg ser det, slet ikke af en størrelse, hvor de ikke kan fordøjes hos hende,« slår han fast.

Pernille Vermund meddelte i torsdags, at hun indstillede til, at Nye Borgerlige blev opløst.

Partiet havde på det tidspunkt tre medlemmer af Folketinget, men den ene, Peter Seier Christensen, er langtidssygemeldt, og de to andre, Vermund og Kim Edberg, har meldt sig ud.