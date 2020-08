Det er ikke kun vigtigt. Det er ligefrem afgørende, at statsminister Mette Frederiksen kommer i mål med sit valgløfte om retten til tidlig pension.

»Hun kan ikke leve med, at det ikke bliver gennemført,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

I dag løftede statsministeren sløret på det længe ventede udspil om et emne, som har fulgt hende i mere end halvandet år.

Det er et valgløfte, Mette Frederiksen ikke kan komme udenom, og som hun vil slås indædt for. Til hendes fordel har hun et trumfkort.

Hun står stærkt, fordi hun har truslen om at udskrive valg. Overordnet set har jeg svært ved se, at den her aftale ikke vil lykkes. Henrik Qvortrup

»Mislykkes det, har hun kun ét at gøre, og det er at udskrive valg. Det er en presbold for de andre partier, når man ser på meningsmålingerne,« siger Henrik Qvortrup.

På pressemødet om pensionsudspillet tirsdag gav Mette Frederiksen udtryk for, at hun ikke ser forhandlingerne ende netop der, da hun blev spurgt om valgrygterne.

Det her var dit vigtigste valgløfte. Vil du tage et nyvalg, hvis du ikke kan finde et flertal?

»Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det her bliver gennemført i Folketinget,« sagde Mette Frederiksen.

Efter regeringens udspil er præsenteret, begynder forhandlingerne med de øvrige partier for at samle mindst 90 mandatter til at gennemføre aftalen.

Alle vil sætte sig ved forhandlingsbordet med forslag eller krav til udspillet. De vigtigste vil være Dansk Folkeparti, som har modkrav om udlændingestramninger, og De Konservative med skattelettelser. Under normale omstændigheder ville Mette Frederiksen være under et større pres forud for forhandlingerne, fordi alle partierne ved, at hun ikke kan leve uden aftalen.

Ifølge Qvortrup ændrer de gunstige målinger for Socialdemokratiet ved magtbalancen.

»Hun står stærkt, fordi hun har truslen om at udskrive valg. Overordnet set har jeg svært ved se, at den her aftale ikke vil lykkes.«

Arkivfoto 29 april 2020. Scanpix 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Arkivfoto 29 april 2020. Scanpix 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Skulle det ske, at Mette Frederiksen blev presset op i et hjørne og udskrev valg, så ville hun med stor sandsynlighed styrke sin magt og vinde fire år mere som statsminister.

Og det ved oppositionen.

»De vil gøre meget for at undgå det. Selv Venstre-folk ved, hvad klokken har slået, hvis det sker,« siger Henrik Qvortrup.

De gode meningsmålinger i kølvandet på coronakrisen stiller Mette Frederiksen i en unik position. Hvor tidligere statsministre ofte har haft det som løfte at udskrive valg, hvis en forhandling går af sporet, sidder hun her med en solid trussel, som ingen på den anden side af forhandlingsbordet ønsker realiseret.

B.T.s politiske redaktør har derfor også en klar formening om, at eksempelvis Dansk Folkeparti ikke kan holde til at sige nej.

Samtidig er forhandlingsforløbet en god mulighed for partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, til igen at komme på banen.

Henrik Qvortrup anslår, at de hårde forhandlinger om retten til tidlig pension vil være færdige inden for to måneder.

»Jeg forventer, at budgettet bliver udvidet til mere end de tre milliarder, som er en del af udspillet,« siger han.

Han mener også, at Socialdemokratiet er under pres for at finde en løsning, som også tilgodeser de danskere, der er nedslidte, men som ikke kvalificerer sig til tidlig pension i den nuværende model.

For historierne om eksempelvis sygeplejersken Birgit, der lige nu ikke ser ud til at få del af den tidlige pension, er ikke gode for regeringen, lyder det videre fra B.T.s politiske redaktør.