Det er nye tider i regeringen, at Venstre åbenlyst går ud og erklærer sig uenig i Socialdemokratiets linje.

Men til sidst var det decideret nødvendigt for det gamle bondeparti at sætte hælene i over for regeringsfællerne i Socialdemokratiet.

»På godt dansk: Nu gad de ikke mere pis i den sag. De kunne iagttage, hvordan Socialdemokratiet kørte benhård, moralsk dagsorden mod Nordic Waste og Torben Østergaard. Til sidst kunne Venstre ikke holde til at blive slået i hartkorn med deres agenda,« siger Henrik Qvortrup, B.T.s politiske analytiker.

Fredag meddelte justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde, at regeringen afventede Randers Kommunes undersøgelse af sagen.

Men efterfølgende samlede Venstre et politisk flertal udenom regeringen, der vil have kommunens rolle undersøgt.

Og dermed endte de med at trænge Socialdemokratiet op i en krog, siger Henrik Qvortrup.

»Hvilket alternativ var der? I det øjeblik, Venstre finder flertal udenom regeringen, er det skakmat for Socialdemokratiet. Så bliver de nødt til at sige, at 'det var søreme også en god idé',« siger han om miljøminister Magnus Heunicke, der onsdag kunne meddele, at man nu gerne vil have kommunens rolle i sagen undersøgt.

For selvom der er tydelig uenighed på området mellem de to partier, er der ikke nogen af dem, der ønsker at vise konflikten frem, forklarer Henrik Qvortrup.

»Der er vel ingen i regeringen, der har direkte interesse i den her lidt pinagtige opvisning af de interne uenigheder,« siger han, men afslutter med et 'og dog':

»Det er også lidt en mulighed for Venstre til at vise, at de har en puls endnu. Det er en sag, der er egnet til at vise, at der er forskel på at være Venstre-mand og socialdemokrat. Der skal nok være nogen, der tænker ‘omsider blev der sagt fra’.«

Venstres manifestation viser ifølge Henrik Qvortrup, at vi går ind i en ny periode af SVM-regeringens levetid.

»Det er nye tider i regeringen i forhold til det første års tid. Det er et vidnesbyrd om, at nu er vi tættere på valget. Der vil enhver være sig selv nærmest. Det her kan være første tegn på, at der er mindre musketered og mere tre forskellige partier med et udtrykt ønske om ikke at blive kvalt i samarbejdet.«

Sprækkerne i regeringen er dog ikke store nok til, at regeringen falder fra hinanden lige foreløbig, understreger Henrik Qvortrup.

»Hvis Socialdemokratiet havde holdt fast over for Venstre, havde der været problemer. Men de kunne se skriften på væggen og rettede ind. Men det er påfaldende, at der skulle tales så meget med versaler, før de fangede den,« siger den politiske analytiker.

