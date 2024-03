»Jeg synes virkelig, det er forfærdeligt. Jeg kan ikke komme i tanke om noget sødere og mere velmenende menneske, jeg er løbet ind i i dansk politik, end ham. Jeg er meget påvirket af det.«

Det er de indledende ord fra B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, om hans indtryk af Søren Pape Poulsen, efter det lørdag kom frem, at partiformanden er gået bort.

Henrik Qvortrup har igennem en lang karriere inden for politisk journalistik talt med Søren Pape 'et utal' af gange.

Og ifølge Qvortrup var Søren Papes venlige figur stort set uden sidestykke i det politiske Danmark.

»Jeg kan bedst sige det ved, at han var for god til denne verden. Han var altid, altid godt selskab. Han var altid venlig og smilende – selv når man ringede med noget, han godt vidste, var en mindre god sag for ham.«

De mindeord, der lørdag er strømmet ind fra de politiske kollegaer på Christiansborg, vidner også om, hvor vellidt han var i dansk politik, siger Henrik Qvortrup.

»Man kan se på de reaktioner, der strømmer ind, hvor vellidt han var blandt sine kollegaer på Borgen. De er jo ikke bare modstandere. De er også kollegaer og venner. Og man kan tydeligt fornemme, at de ord, der kommer fra folk i dag, kommer fra hjertet,« siger Qvortrup.

Qvortrup peger på, at Søren Papes største problem i politik måske netop var hans gode væsen.

»Han var måske et bedre menneske, end han var en god politiker.«

Ifølge den politiske analytiker har man blandt andet kunnet se hans væsen i den måde, han håndterede de Konservatives nedtur efter valget i 2022, hvor Søren Pape blandt andet gik ud og tog ansvaret for partiets nedtur.

»Hans måde at håndtere det på var måske ikke så taktisk klog. Det er måske ikke så gennemtænkt at undskylde så meget, men det var måske noget, nogle andre politikere kunne lære lidt af. Det er ikke sikkert, at det var den rigtige vej at gå, men det var den klart mest sympatiske måde at håndtere det på,« siger han og fortsætter:

»Spørgsmålet er, om han simpelthen var for sød og for velmenende til en hård og brutal, kynisk politisk hverdag. Han var måske for god, venlig og sympatisk til det hårde spil, som dansk politik er.«

Qvortrup understreger, at det da også er det budskab, han gerne vil efterlade hos danskerne.

»Hovedbudskabet for mig i dag er, hvordan jeg bare er ramt af det og er ked af det. Det er forfærdelig trist. Jeg kunne sådan have undt ham at opleve det. I det mindste kan hans forældre læse de her ting. Dem har jeg tænkt meget på i dag,« afslutter Qvortrup.