»Endnu engang toner Brostrøm frem som en sand entertainer,« bemærker B.T.s politiske redaktør.

Under pressemødet lørdag formiddag var netop direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøms, tilgang til pressen en af de ting, som Henrik Qvortrup lagde særligt mærke til.

Direktøren var nemlig både forberedt og veloplagt, da en journalist bad ham demonstrere, hvordan man bruger et mundbind korrekt.

Dette, fordi det i en video udsendt af netop Sundhedsstyrelsen lyder, at mundbind ikke virker, hvis de ikke bliver brugt korrekt.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer, hvordan man tager mundbind på under pressemødet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer, hvordan man tager mundbind på under pressemødet. Foto: Mads Claus Rasmussen

I videoen berettes det, at man skal lægge mundbindet på et sterilt underlag og smide det i en skraldespand med træd-ned-låg.

»Hvad er effekten, hvis danskerne ikke kan efterleve denne sterile omgang med mundbind,« spurgte journalisten de fremmødte myndighedspersoner, mens han flere gange rømmede sig.

Mette Frederiksen henviste straks til Søren Brostrøm, der allerede havde trukket mundbind og sprit op af lommen og var klar til at demonstrere.

Mens andre tilstedeværende grinte af spørgsmålet, gik direktøren så i gang:

Statsminister Mette Frederiksen grinte, mens Søren Brostrøm demonstrerede, hvordan man tager mundbind på. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen grinte, mens Søren Brostrøm demonstrerede, hvordan man tager mundbind på. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Afsprit hænderne, hold i elastikkerne og ifør dig mundbindet,« forklarede han og sagde slutteligt med henvisning til sine mange år som læge:

»Det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det. For jeg har tyve års erfaring. Det er jeg godt klar over, at andre ikke har.«

Salen brød herefter igen ud i grin, før Søren Brostrøm sendte en kæk kommentar i den spørgende journalists retning:

»Jeg noterede mig undervejs, at du ikke hostede efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det kan jeg lige vise dig bagefter.«

Heller ikke sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kunne holde grinet inde under seancen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Heller ikke sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kunne holde grinet inde under seancen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Herefter blev pressemødet rundet af, og tilbage stod en Søren Brostrøm, der endnu engang havde vist sig som alt andet end en knastør direktør fra en styrelse.

Og det var tiltrængt, mener Henrik Qvortrup, og henviser til, at direktøren, der i foråret blev udnævnt som den danske coronageneral, har været hårdt prøvet den seneste tid.

B.T. såvel som Berlingske har de seneste uger afsløret, at Søren Brostrøm rent faktisk frarådede end nedlukning af landet blot få timer før Mette Frederiksens historiske pressemøde 11. marts - hvor hun jo som bekendt lukkede det danske kongerige mere eller mindre ned.

Hans faglighed er i den grad blevet underkendt, lød det således forleden fra Henrik Qvortrup, der undrede sig over, at Søren Brostrøm endnu ikke har sagt op.

Henrik Qvortrup mener, at Søren Brostrøm blev ydmyget og tilsidesat fagligt i timerne op til det historiske pressemøde, hvor landet lukkede ned. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup mener, at Søren Brostrøm blev ydmyget og tilsidesat fagligt i timerne op til det historiske pressemøde, hvor landet lukkede ned. Foto: Jon Wiche

Lørdag formåede han så at gøre sig særligt bemærket under det første pressemøde med Mette Frederiksen i spidsen siden 29. maj.

»Han er jo blevet slået i hovedet et par gange i dette forløb,« lyder vurderingen lørdag fra Henrik Qvortrup, der fastslår:

»Om ikke andet viste han lørdag, at han er alle sine penge værd i x-faktor.«