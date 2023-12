Upopulær, upopulært, upopulære.

Kært tillægsord har mange former – men det er ordene, som B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, bruger klart mest, når han skal beskrive SVM-regeringens første leveår.

»Vi står med en regering, der i nærmest historisk omfang har mistet popularitet på sindssygt kort tid,« som han også beskriver det.

Fredag er det præcist er år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) efter et længere forløb sammensatte sin anden regering.

Den nye regering bliver præsenteret 15. december sidste år.

Her i artiklen ser Henrik Qvortrup nærmere på, hvordan den sammenbragte flok af politikere fra Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har klaret sig i løbet af de første 365 dage. Nederst i artiklen giver han også karakterer til både regeringen og til statsministeren – og de er ikke høje.

Men netop upopulariteten giver i øvrigt paradoksalt nok anledning til også at hænge sammen med et af de få plusser, som B.T.s politiske analytiker hæfter på SVM-regeringen.

»Det er meget godt gået, at en så upopulær regering har formået at sikre sig yderligere tre år frem. Den har styr på sit parlamentariske arbejde. Der er ingenting, der for så vidt truer den,« siger Henrik Qvortrup:

»Ja, der har været nogle afhoppere, der har truet flertallet, men det er klappet af. Og der er er intet, der tyder på, at den står over for noget som helst problem med at kunne sidde tiden ud.«

Tre partier, en regering. Her repræsenteret af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), statsminister Mette Frederiksen (S) og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Herudover fremhæver han den nylige skatteaftale og reformen af de videregående uddannelser, som plusserne i det forgangne år.

»Og i sig selv er det vel også en præstationen af kunne forene tre så forskellige partier som Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet,« konstaterer Henrik Qvortrup:

»Men derudover er det faktisk svært at pege på hele store sejre eller resultater, og det er underligt. For det er en flertalsregering – de kan gøre lige præcis, hvad de vil.«

Omvendt er nederlagene i sagens natur ikke mange for en flertalsregering, der selv kan diktere retningen.

Hvilken karakter vil du give regeringen efter det første år (6 er bedst)?

Og potentielle fiaskoer som eksempelvis koranloven og undersøgelsen i FE-sagen blev ifølge Henrik Qvortrup reddet i land »med det yderste af neglene«.

Men der har dog været én stor politisk lussing i året, der gik: Afskaffelsen af store bededag, der stadig er et åbent sår for regeringen.

»Det har gjort, at regeringen er blevet bange for sin egen skygge. Den er blevet bange for upopulariteten, selvom den, som flertalsregering, har alle muligheder for at udføre noget, man ellers ikke kunne,« siger Henrik Qvortrup:

»Så den store fiasko for regeringen er, at den ikke kan formå at overbevise folk om, at den gør det rigtige. Det hedder flertalsregering, men det, der afspejlede flertallet af vælgerne for et år siden, er slet, slet, slet ikke tilfældet i dag. Vælgerne sidder tilbage og er dybt skuffede. De har ikke fået, hvad de troede de ville få.«

»Hun står et helt anderledes sted i dag,« siger B.T.s Henrik Qvortrup om Mette Frederiksen.

På samme måde med statsminister Mette Frederiksen, mener B.T.s politiske analytiker.

Hun har også mistet den glans og uanfægtelighed, der strålede omkring hende i forrige regeringsperiode, hvor hun stod historisk stærkt under coronapandemien.

»Hun står et helt anderledes sted i dag,« siger Henrik Qvortrup:

»Man kan måske sige, at det er Mette Frederiksens helt store problem, at hun mangler en krise – det er her, at hun kan skabe en 'I må slutte op om mig, for jeg passer på jer'-stemning.«

Han tror heller ikke på, at dårlige meningsmålinger kan blive vendt til et godt valg. Som i november sidste år.

»Der er en kæmpe forskel. Mette Frederiksen er i dag selv problemet. Hun er i dag blevet så upopulær, hendes popularitet styrtdykker stadig, så derfor vil regeringen få svært ved at ændre på den nedadgående spiral,« siger Henrik Qvortrup:

»Hendes stil byder flere og flere imod. Hun fremstår arragoant, og folk bryder sig ikke nær så meget om hende.«

Henrik Qvortrup: »Det er lykkedes især finansministeren at lave aftaler med bredt flertal med stort set alle partier, og det må skrives på plussiden.«

»Det må også trods alt tælle på plussiden, at den har formået at holde sig ved magten, og der er intet, der tyder på, at ikke kan blive ved med det. Det er politisk set en præstation.«

»Men det trækket gevaldigt ned, at den har mistet så stor popularitet og folkelig opbakning.«

Henrik Qvortrup: »Hun står i noget, der minder om en krise. På et tidspunkt var hun løsningen, nu fremstår hun mere som problemet. Hun er også blevet stækket af de spekulationer om, at hun var på vej væk til NATO.«

»Der er jo en driftssikkerhed på den ene side og en fremtoning, der trækker ned, på den anden.«

»Og jeg tror ikke engang en ny krise som en pandemi kan gøre det for Mette Frederiksen. Det kort er spillet. Jeg sporer blandt vælgerne en tiltagende træthed i forhold til både stil og attitude.«