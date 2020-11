På lørdagens pressemøde i Sundhedsministeriet havde regeringen oprustet fremmødet og taget Hans Kluge, der er regional direktør for Europa i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, med.

Men han svarer udenom spørgsmålene og bekræftede egentlig bare, at vi ved meget lidt om den muterede coronavirus. Politisk redaktør på B.T., Henrik Qvortrup, kalder det et selvmål fra regeringens side.

»WHO var et selvmål. Vi fik i dag bekræftet, at nedlukningen i Nordjylland og af minkerhvervet er sket med bind for øjnene,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Henrik Qvortrup var regeringens intention med at tage en repræsentant fra WHO med ellers at mane spekulationerne om, hvorvidt det er grundlag for at nedlukke dele af Nordjylland og slå alle mink ihjel, til jorden.

Efter pressemøde ved vi nu:

Ingen Cluster 5 siden september.

Mutationen kan være uddød.

Ingen sikkerhed for, at Cluster 5 påvirker vaccine.



Dermed tyder alt på, at nedlukning skyldes et ekstremt forsigtighedsprincip. Det er et politisk valg. Men det kan vise sig dyrt. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 7, 2020

Spekulationer, der særligt voksede sig store fredag, hvor Berlingske udgav en artikel med flere eksperters skepsis over for regeringens beslutning.

Eksperterne siger, at mutationen med 99,4 procent sandsynlighed allerede er uddød, og at 17 mio. mink slås ihjel uden grund.

Men den skepsis fik regeringen med WHO's repræsentation slet ikke slået ned. Projektet gav bagslag.

»Jeg tænkte, de vil slå fast, at restriktionerne er evidensbaseret for at skabe ro. Det leverede han (Hans Kluge red.) overhovedet ikke.«

Mon ikke regeringen havde satset på en mere fuldtonet opbakning til nedlukning fra den indkaldte @WHO_Europe-repræsentant? Kluge kan jo heller ikke bekræfte, at Cluster 5 skader en fremtidig vaccine. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 7, 2020

Og det var ifølge Henrik Qvortrup ikke lige det, som regeringen havde håbet på. For det eneste, Hans Kluge sagde, var, at han var glad for Danmarks samarbejdsvillighed og at den danske regeringen er åben omkring sundhedsinformationen.

»Set med regeringens briller på, så sagde han det forkerte. Altså at der ikke er bevis for det. Jeg vil kalde det et lettere uheldigt pressemøde.«

Henrik Qvortrup kalder regeringens stil et ekstremt forsigtighedsprincip, og det er der sådan set heller ikke noget galt med, men tvivlen eksisterer stadig.

»Det er jo helt legitimt politisk valg at følge et forsigtighedsprincip, men der er stadig sået alvorlig tvivl om et videnskabelige grundlag for, at man har gjort, som man har gjort. Det fik de ikke elimineret.«