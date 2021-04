Lørdag aften kunne Lars Løkke i en klumme her på B.T. afsløre, at han vil stå i spidsen for et nyt parti.

Et parti som B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, spår, kan få succes til næste folketingsvalg.

»Jeg kan sagtens se for mig, at det kan blive en succes. Det her kan noget, som blå blok ikke skal være ked af. Det kan nemlig trække vælgere over midten. Budskabet synes danskerne om og på en god dag, kan jeg godt se partiet få seks-syv procent af stemmerne ved folketingsvalget,« siger Henrik Qvortrup.

Først skal partiet dog skaffe i omegnen af 20.000 underskrifter, men det bliver ikke noget problem for Lars Løkke, mener Qvortrup.

I aften er der også premiere på programmet 'Over Atlanten', hvor Lars Løkke Rasmussen er deltager, og det er nok ikke helt tilfældigt, at Lars Løkke kommer med nyheden 24 timer før premieren.

»Nu kommer danskerne til at se ham de næste mange uger på slap line i 'Over Atlanten', men de vil også have i baghovedet, at når de ser Lars Løkke i programmet, så er der tale om en kommende partileder. Der er nok en lille bitte strategi i det fra hans side. Der er meget lidt, der er tilfældigt. Han er jo en dreven fyr, og han ved, hvad han gør,« siger Henrik Qvortrup.

Qvortrup er faktisk relativt overbevist om, at Lars Løkke nok skal komme i Folketinget med sit nye parti.

Han tror nemlig både, at partiet kommer over spærregrænsen på to procent, men også at Lars Løkke selv nok skal få et kredsmandat og komme ind på den måde.

Men Lars Løkke har også et par udfordringer, som han nu står over for, mener Henrik Qvortrup.

»Han skal overbevise danskerne om, at det har parti ikke er et ego-projekt. Dertil har han også den udfordring, at han skal holde gryden i kog. Han skal passe på med ikke at blive glemt. Han skal finde nogle sager, som han kan holde sit navn varmt med.«