Alle mink skal aflives i Danmark, og syv kommuner i Nordjylland er blevet lukket ned. Sådan lyder statsminister Mette Frederiksen forsvar mod mutationen af coronavirus, der efter sigende modarbejder en kommende vaccine og har spredt sig til mennesker.

Men nu siger flere professorer, som Berlingske har talt med, at mutationen med al sandsynlighed allerede er uddød, og at 17 mio. mink slås ihjel uden grund.

En ny information, som B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, ser yderst sprængfarlig for statsministeren.

»Holder det her stik, så kan noget tyde på, at vi har fået spundet en historie på ærmet,« siger Henrik Qvortrup.

Det siger professorerne om mutationen Berlingske har talt med en række professorer, som har forholdt sig til mutationens eksistens. Professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet Mads Albertsen har analyseret analyseret cirka 10.000 positive coronaprøver for Statens Serum Institut. Han siger, at der ikke er fundet et eneste tilfælde af den muterede coronavirus, Cluster 5, siden september. En anden professor, Henrik Schiøler der er lektor på Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, har lavet beregninger over Cluster 5, som viser, at mutationen med al sandsynlighed allerede er uddød. Faktisk er der 99,4 procent chance for, at mutationen ikke har spredt sig siden september. Det får professor Kasper Planeta Kepp, der forsker i biofysisk og biomedicinsk kemi ved Danmarks Tekniske Universitet, til at sige, at det ikke giver videnskabelig mening at udrydde alle mink.

De professorer, som Berlingske har talt med, har fundet ud af, at der ikke har været et tilfælde af mutationen, Cluster 5, siden september, og at den med 99,4 procent sikkerhed allerede er uddød.

Holder professorernes beregninger og udtalelser, så mener Henrik Qvortrup, at hele grundlaget for den alarmstemningen, regeringen fik skabt i forbindelse med nedlukningen af kommuner i Nordjylland og aflivningen af alle mink i Danmark, er væk.

– Og det kan blive svært for statsministeren at forklare sig ud af den.

»Når man lukker en landsdel ned, slår et erhverv ihjel og tager levebrødet fra en masse danskere på baggrund af noget, der kan sættes så meget spørgsmålstegn ved, så står man med et betydeligt forklaringsproblem.«

Ekspert fra @WHO om mink-mutationer:

“I don’t think we should come to any conclusions about whether this particular mutation is going to impact vaccine efficacy.”

Men var det med vaccinen ikke begrundelsen for nedlukning af Nordjylland og et helt erhverv?https://t.co/j0yCf4Ubuj — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) November 6, 2020

Det mener Henrik Qvortrup særligt fordi, Mette Frederiksen indtil nu har forklaret sig med, at Danmark blot har gjort som i udlandet, når hun er blevet mødt med kritik af coronahåndteringen.

»Hun har sagt, at vi more or less gør som alle andre. Men i den her situation med mink, er det altså Danmark, der handler først og har taget initiativet. Hun kan ikke læne sig op ad nogen. Den kan ikke sendes videre.«

Derfor kan situationen ifølge Henrik Qvortrup blive farlig og alvorlig for Mette Frederiksen, såfremt professorernes udsagn er sande.

For ifølge Henrik Qvortrup går så voldsomme indgreb, som regeringen har sat i værk, for at bekæmpe mutationen, Cluster 5, ikke ubemærket hen, og det er ikke nogen hovsa.

»Vi (danskerne red.) har måttet forstå, det var uundgåeligt, og vi har fået af vide, at det var nødvendigt at gøre, for at vi ikke blev det nye Wuhan. Men nu er der sået tvivl om, om regeringen har overreageret. I så fald, så står de virkelig med et alvorligt problem,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Man skal være på den sikre side, hvis man ødelægger mennesker liv, ellers kan hun (Mette Frederiksen red.) godt vænne sig til, at populariteten hun nød i foråret, forsvinder.«