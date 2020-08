Når den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen går ud og siger, at han overvejer at starte et nyt politisk parti, er det fordi det er ét af bare to mulige scenarier.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

»Det er tydeligt, at ledelsen i Venstre har fået nok af Lars Løkke, og det modsatte er tilsyneladende også tilfældet,« siger han og tilføjer:

»Det må føre til ét af to scenarier: Enten forlader han politik, eller også stifter han sit eget parti. Der er ikke længere nogen blød mellemvej.«

Henrik Qvortrup peger på, at Venstres nuværende ledelse ramte et ømt punkt, da de for nyligt affejede den tidligere statsministers kritik med, at det er svært for ham ikke at være formand og statsminister længere.

»Han må medgive, at de har en pointe. Derfor er han i seriøse overvejelser om at starte sit eget,« siger han.

I den bog, som Lars Løkke Rasmussen udgiver mandag, konkluderer han, at et samarbejde mellem Venstre og De Radikale er oplagt, hvis Venstre skal generobre magten.

I sidste uge var Jakob Ellemann-Jensen dog ude og afvise, at de Radikale kan bruges til at skaffe Venstre magten tilbage. En udmelding, som ikke faldt i god jord hos Løkke.

Linjerne er ifølge Henrik Qvortrup trukket op mellem Lars Løkke Rasmussen og den nuværende ledelse i Venstre. Foto: Ólafur Steinar Gestsson (arkiv) Vis mere Linjerne er ifølge Henrik Qvortrup trukket op mellem Lars Løkke Rasmussen og den nuværende ledelse i Venstre. Foto: Ólafur Steinar Gestsson (arkiv)

Det giver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, dog ikke meget for: »Det er altid svært at give slip som statsminister og formand, og jeg tror, at man skal se Lars' udtalelser i den sammenhæng,« siger hun.

Dermed er linjerne ifølge Henrik Qvortrup trukket op mellem Lars Løkke Rasmussen og Venstres nuværende ledelse.

»Krigen er nu erklæret mellem ham og de gamle venner i Venstre. Fløjlshandskerne er taget af. De gider ikke mere pis fra ham,« siger han.

B.T.s politiske redaktør understreger, at det er en lang proces at starte et politisk parti og spår, at Lars Løkke Rasmussen vil bruge de næste måneder på at vurdere, om hans ide kan flyve - om han bliver grint ud, eller om den danske befolkning tilslutter sig ideen.

Tydeligt, at ledelsen i @venstredk har fået nok af @larsloekke.

Og da det modsatte tilsyneladende også er tilfældet, må det føre til ét af to scenarier:

Enten forlader Løkke politik - eller også stifter han nyt parti.

Efter i aften er der ikke længere nogen blød mellemvej. #dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) August 29, 2020

Skulle et nyt politisk parti med Lars Løkke hånd blive en realitet, er Henrik Qvortrup dog overbevist om, at den tidligere statsminister sagtens kan skaffet de underskrifter, der skal til, og at han har en pæn chance for at komme i Folketinget.

Skal Henrik Qvortrup komme med et gratis gæt, mener han også, at de klummer, Lars Løkke Rasmussen har skrevet for B.T., har haft indflydelse på den tidligere statsministers overvejelser om at starte et nyt parti.

I klummerne har Lars Løkke Rasmussen blandt andet præsenteret et andet snit på corona-problematikken, end den der er blevet fremlagt af partierne på Christiansborg.

»Han har fået mange henvendelser fra folk, som mener, at hans røst har været savnet, og det er selvfølgelig også motivation for at starte noget nyt.«