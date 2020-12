Tirsdag annoncerede Lars Løkke Rasmussen i et Facebook-opslag, at han er ved at krydse Atlanten som del af et realityprogram, fordi 'Venstre ikke længere har brug for ham'.

Udmeldingen har mødt kritik fra flere sider, men Lars Løkke Rasmussen kunne ikke være mere ligeglad, lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Vi ser en tidligere partiformand og statsminister som ganske enkelt 'doesn't give a fuck',« siger han og tilføjer:

»Så kan det godt være, der sidder nogen og tænker, at det er lige lovlig smart at tage på søeventyr, mens han hæver sin folketingsløn, men han kunne ikke være mere ligeglad.«

Siden Lars Løkke Rasmussen (V) i bogen 'Om de fleste og det meste' berettede, at han er uafklaret om sin fremtid i politik, har spekulationerne været brandvarme.

Den tidligere statsminister har i den forbindelse flere gange slået fast, at han enten ville gøre et comeback med et nyopstartet parti eller endegyldigt forlade politik.

Nu tyder meget på, at han har valgt sidste mulighed, mener Henrik Qvortrup.

»De færreste havde nok forestillet sig, at Lars Løkke Rasmussens politiske karriere bare ville fise ud på denne måde, men han tænker, at han er blevet behandlet så dårligt, at han ikke skylder nogen noget,« siger han.

Skylder han heller ikke sine vælgere noget?

»Lars Løkke er af den opfattelse, at han er en af sin generations dygtigste politikere. Han har kæmpet, og nu gider han ikke mere. Det tror jeg, han forventer, at vælgere kan unde ham.«

Lars Løkke Rasmussen er medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn og medlem af Folketinget. Det er blevet kritiseret, at han under en særdeles travl periode i Folketinget har valgt tage væk omkring en måned.

Ikke mindst er kritikken kommet, da han ikke har indkaldt en suppleant og fortsat i perioden får fuld løn som folketingsmedlem og eftervederlag fra sin tid som statsminister.