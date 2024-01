Tirsdag præsenterer regeringen sit efterhånden længe ventede ældreudspil i Kolding, og umiddelbart forud for det har regeringen afholdt et todagesseminar.

Uanset hvad der er på mødedagsordenen, så skal der meget snart konkret politik på bordet, som kan imponere danskerne, fastslår både Henrik Qvortrup og Joachim B. Olsen.

Hvad der kommer ud af den fælles rådslagning i begyndelsen af denne uge, må vi se i de kommende måneder, men regeringen er efter godt et år presset hårdt af elendige meningsmålinger, mener begge.

»Det er nu, de skal vise, hvorfor det absolut var nødvendigt med en flertalsregering hen over midten. De sagde fra begyndelsen, at denne her regering kunne noget, som andre blå eller røde regeringer ikke kunne,« siger Joachim B. Olsen.

»På den måde står regeringen over for et meget afgørende år,« konstaterer han, og B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup supplerer:

»Det er ikke længere nok med paroler og hensigtserklæringer. Nu er man nødt til at komme med mere konkret politik. Danskerne skal have oplevelsen af, at regeringen ændrer ting i den rigtige retning. Der skal leveres,« siger han.

»Og det kommer jo med den risiko, at vælgerne så reagerer med et 'nå, kommer der ikke mere end det', når de har set programmet,« konstaterer Henrik Qvortrup.

Han pointerer desuden, at regeringen som udgangspunkt kan gøre præcis, hvad den vil.

»Det er et lys i mørket, at regeringen ikke behøver at møde vælgerne lige med det første. Men hvis der ikke er det store på programmet, så kan de kommende tre år blive meget lange,« tilføjer Henrik Qvortrup.

Joachim B. Olsen forklarer, at regeringen selv har kaldt 2024 for 'velfærdens år' og ifølge egne udsagn har tænkt sig at fokusere på relaterede områder.

»Emner som sundhed, ældre, fertilitet, kræft, psykiatri, reformer af sundhedsuddannelserne og de specialiserede børneområder vil komme på regeringens program,« siger han.

»De klassiske velfærdsområder er meget afgørende for regeringen. Det er emner, man kan vinde valg på. Så regeringens analyse er rigtig,« konstaterer Joachim B. Olsen.

»Der er tale om en gruppe af relativt få borgere, heriblandt børn, som koster ekstremt mange penge. Omkostningerne er steget voldsomt, men danskerne har generelt ikke oplevet, at tingene er blevet bedre,« siger han.

Henrik Qvortrup mener, at regeringen har ageret som om den var bange for sin egen skygge.

»Modet rakte til at fjerne store bededag, men så ikke så meget mere. Nu skal regeringen finde ud af, hvad den vil og så udnytte, at den har flertal til at gøre det,« siger han.

Joachim B. Olsen er enig i, at regeringen synes at have mistet modet.

»De kan gøre, hvad de vil. Men det vil de heller ikke. De har gjort en dyd ud af at få flere med i forligene,« vurderer han.

»De sagde, det var nødvendigt med en regering over midten, men når det kommer til stykket, så har det handlet mere om at skærme sig fra kritik ved at få nogle andre med, end at gøre det, de mener, er det rigtige,« siger Joachim B. Olsen.

I første omgang ser Henrik Qvortrup det som en udfordring internt i regeringen, at de socialdemokratiske ministre har gjort forargelsen over Nordic Waste-skandalen til et slagnummer.

»Jeg tror, at vi på et tidspunkt inden for længe vil se, at Troels Lund Poulsen kommer med et korrektiv,« siger han.

»Venstre bliver slået i hartkorn med en position, som man aldrig ville have, hvis man ikke havde siddet i regeringen.«

»Hvis Venstre var i opposition, så ville vi have set et decideret frontalangreb på Socialdemokratiet. Men nu er de nødt til at være helt stille. Det er ikke holdbart i længden,« konstaterer Henrik Qvortrup.

Joachim B. Olsen kalder det 'problematisk' for regeringen, fordi adskillige S-ministre ved at gå meget hårdt ud mod Torben Østergaard Nielsen og Nordic Waste har skabt forventninger i befolkningen om, at de kan lave lovændringer.

»Men dem kan de ikke levere,« konstaterer han.

Kan regeringen ende med at gå i stykker – og i givet fald hvornår?

»Der er flere fikspunkter i kalenderen. Der er valg til Europa-Parlamentet til sommer. Men det er især kommunalvalget næste år, der kan blive afgørende. Her har Venstre, et hæderkronet kommunalparti med mange borgmestre, virkelig meget på spil,« mener Henrik Qvortrup.

»Hvis de virkelig får en over nallerne der, så kan det fremskynde det, at Venstre mener, at de er nødt til at stå alene,« tilføjer han.

Joachim B. Olsen mener også, at det umiddelbart er Venstre, som er mest presset i regeringssamarbejdet.

»Alle parter skal have det godt, og lige nu har Venstre det ikke godt. Der er en større ro på i Socialdemokratiet. Der er ingen, der er mere modstandsdygtige over for modgang, end dem,« vurderer han.

»Men for de to partier er kommunalvalget ligeså vigtigt som et folketingsvalg. Og der er især Venstre meget udfordret lige nu,« siger Joachim B. Olsen.