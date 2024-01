Det kan godt være, at Pernille Vermund vil have Nye Borgerlige opløst. Men ikke alle i partiet er enige.

Hverken B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup eller politiske kommentator Joachim B. Olsen giver dog partiet en chance.

Ovenpå partilederens chokmelding om en forestående opløsning onsdag har andre kræfter ellers forsøgt at gribe muligheden for at føre Nye Borgerlige videre.

Således har Nis Otto Kristensen, som er formand for partiets lokalafdeling i København, over for DR meldt ud, at han nu går efter posten som formand.

Nis Otto Kristensen, formand for Nye Borgerliges lokalafdeling i København, forklarer på en lydoptagelse at han vil "slå alle tænderne ud af munden" på en tidligere partifælle. Vis mere Nis Otto Kristensen, formand for Nye Borgerliges lokalafdeling i København, forklarer på en lydoptagelse at han vil "slå alle tænderne ud af munden" på en tidligere partifælle.

»Jeg stiller i hvert fald op, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at Nye Borgerlige kører videre,« siger Nis Otto Kristensen.

Henrik Qvortrup kalder Nis Otto Kristensens forsøg på at overtage formandsposten for 'ubetydelige krampetrækninger'.

»Det er et parti, der er lukket og slukket. Nu sidder der så nogle lykkeriddere og øjner chancen for at forsøge på at få en karriere i politik,« konstaterer Henrik Qvortrup.

»Men de vil ikke få succes. Det her parti er lukket ned,« understreger han om Nis Otto Kristensens forsøg på at føre Nye Borgerlige videre.

Joachim B. Olsen spår heller ikke nye kræfter i Nye Borgerlige nogen chance for at lykkes.

»Der er ikke nogen profil tilbage,« påpeger han.

»Men situationen er højst usædvanlig, for vi har at gøre med et parti, som er i Folketinget, og som faktisk ligger over spærregrænsen i adskillige målinger,« siger Joachim B. Olsen.

»Og nu vælger de så at nedlægge sig selv. Sådan noget sker normalt efter et valgnederlag,« tilføjer han.

Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt

Hvis Nis Otto Kristensens navn måske lyder bekendt, så skyldes det, at han kom i fokus i september 2023, da B.T. kunne bringe en lydoptagelse, hvor han over flere minutter grundigt forklarede, hvordan han ville udsætte et tidligere partimedlem for vold.

»Jeg slår alle tænderne ud af munden på det dumme svin,« raser Nis Otto Kristensen i lydoptagelsen, som du kan høre øverst i artiklen.

»Han får en knytnæve lige ind midt i munden, du,« fortsætter en ophidset Nis Otto Kristensen blandt andet.

Foreløbigt har Nis Otto Kristensen tænkt sig at stille op som formandskandidat ved en kommende generalforsamling.

Det vides endnu ikke, om andre har i sinde at stille op.

Nye Borgerlige opnåede seks folketingsmedlemmer ved valget 1. november 2022, men en regulær nedsmeltning kort efter valget endte med at reducere folketingsgruppen til tre.