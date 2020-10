Dramaet hos Det Radikale Venstre vil tydeligvis ingen ende tage.

Torsdag eftermiddag har den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard bakket op om partifællen Ida Auken, der onsdag havnede i en åben krig med formanden Sofie Carsten Nielsen.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, mener, at der er ved være opbygget to fraktioner hos Det Radikale Venstre.

»Martin Lidegaard ved udemærket, hvad han gør, når han går ud og bakker op om Ida Auken, der har vendt sig lodret imod den nye leder i partiet. Han har valgt side og dermed også side i magtkampen,« siger han.

Martin Lidegaard blander sig nu i debatten om Ida Auken og Sofie Carsten Nielsens åben krig.

Martin Lidegaard skriver på Facebook, at han ikke selv vil gå efter at overtage Sofie Carsten Nielsens post som formand.

Alligevel mener Henrik Qvortrup ikke, at hans udmelding kan misforståes.

»Det kan ikke ses som andet end krigserklæring fra Lidegaard til Sofie Carsten Nielsen,« siger han.

Torsdag morgen har partifællen Jens Rohde også bakket op om Ida Auken.

Jens Rohde kom torsdag morgen med klar holdning til Ida Auekn og Sofie Carsten Nielsens åbne krig på Facebook.

'Hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, gør man det samme med mig,' skrev han på Facebook.

Henrik Qvortrup bemærker at udmeldingerne fra Jens Rohde og Martin Lidegaard kommer lige efter, at der på et møde i hovedbestyrelsen hos Det Radikale Venstre har været opbakning til Sofie Carsten Nielsen.

»Husk på de her opbakninger til Ida Auken kommer dagen efter hovedbestyrelsen i Det Radikale Venstre siger, at vi bakker hundrede procent op om vores nye leder. Det er aktivt valg både fra Jens Rohde og Martin Lidegaard at være med til at destabilisere Sofie Carsten Nielsen med de her udtalelser. Derfor tøver jeg ikke med at kalde det krigserklæring,« siger Henrik Qvortrup.

Hvad synes du, at Sofie Carsten Nielsen skal gøre nu?

Sofie Carsten Nielsen ses her udtale sig til pressen i Bibliotekshaven i København fredag den 9. oktober 2020. Sofie Carsten Nielsen dækkede over Østergaard i stedet for at tage opgøret, siger Ida Auken. Falske og partiskadelige påstande, svarer den nye radikale leder.

»Håbe på det snart går over, men så god er verden ikke. Det handlede før om nogen krænkelsessager, men nu er der to parter i et parti, der står så uforsonligt over for hinanden, at jeg synes, at mere og mere tyder på, der ikke er plads til begge fløje,« siger han.

Henrik Qvortrup mener, at der er nødt til at ske noget hos Det Radikale Venstre.

»Så meget som fronterne er trukket op lige nu, har jeg svært ved at se, at Det Radikale Venstre efter efterårsferien kan gå ind på Christiansborg og sige 'hej, har I haft en god ferie? Lad os fortsætte som om, intet er hændt',« siger B.T.s politiske redaktør og tilføjer:

»Det kan de ikke gøre.«