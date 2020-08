Henrik Qvortrup bliver ny politisk redaktør på B.T.

Henrik Qvortrup skal fremover lede den politiske redaktion på Christiansborg og samtidig levere analyser og kommentarer på den løbende politiske udvikling.

B.T. ønsker at dække det politiske område tæt og har det seneste år fordoblet redaktionen, så den nu består af fem journalister.

»Henrik Qvortrup har de seneste år vist, at han er branchens skarpeste, når det kommer til at analysere og udlægge den politiske situation, der er så meget i forandring. Coronakrisen har samtidig vist, at han også er den skarpeste interviewer i en situation, hvor offentligheden har brug for, at politikerne bliver udfordret på deres beslutninger,« siger ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby.

»B.T. skal have de skarpeste journalister og redaktører og derfor passer Henrik Qvortrup ind i vores team.«

Henrik Qvortrup har de seneste år været selvstændig og arbejdet for bla Ekstra Bladet, MediaWatch og andre digitale medier. Han har tidligere været politisk redaktør og chefredaktør på forskellige danske medier - herunder B.T., hvor han for 20 år siden var chefredaktør.

Det er dog et forandret medie, hvor han nu tiltræder som politisk redaktør. B.T. har de seneste år fokuseret kraftigt på at blive det bedste og største digitale medie på mobiltelefonen.

»Det er et drømmejob, jeg har fået tilbudt og nu har sagt ja til. B.T. er et medie i en ekstrem spændende og lovende udvikling,« siger Henrik Qvortrup.

»Jeg glæder mig til at give B.T. en endnu skarpere og mere markant profil indenfor dansk politik.«

B.T. er i dag et af landets mest benyttede medier og har hver dag besøg af næsten en million danskere på enten mobiltelefonen eller hjemmesiden. Der bliver dagligt læst flere millioner artikler på bt.dk.

»Det er klart, at B.T. har en stor betydning i den daglige nyhedsdækning, når vi er så store. Vi skal derfor udvikle vores journalistik og her passer ansættelsen af Henrik Qvortrup perfekt ind. B.T. skal styrke den politiske og den undersøgende journalistik og derfor vil vi gerne tiltrække de bedste. Det er det eneste, der er afgørende,« siger Michael Dyrby, chefredaktør på B.T..

Henrik Qvortrup tiltræder med det samme.