Morten Østergaard kan være endegyldigt færdig hos Radikale, mens Sofie Carsten Nielsens troværdighed har lidt et stort knæk.

Det er vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, mandag aften, efter de gule breaking-skilte igen har glødet hos de danske medier på grund af Det Radikale Venstre.

Først kom nyheden om de Radikales interne redegørelse om Morten Østergaards krænkelser. Så meldte partiets folketingsmedlem Katrine Robsøe ud, at hun er en af dem, Morten Østergaard har krænket.

Og kort efter skrev partiets formand Sofie Carsten Nielsen på Facebook, at hun har konfronteret Morten Østergaard med oplysningerne om Robsøe. Få minutter senere skrev Sofie Carsten Nielsen i en pressemeddelelse, at Morten Østergaard har sygemeldt sig.

Mandag aften blev der dermed føjet ikke bare et, men fire nye kapitler til i den efterhånden lange tragedie om Morten Østergaards fald fra den Radikale trone.

De mange nye oplysninger efterlader Henrik Qvortrup med et miserabelt indtryk af partiet Radikale Venstre.

»Sofie Carsten Nielsens troværdighed er virkelig flosset lige nu. Der kommer hele tiden nye oplysninger frem om ting, hun har haft kendskab til. Og man kan ikke lade være med at tænke, om der kan være flere,« siger Henrik Qvortrup.

»Sofie Carsten Nielsen har hele tiden vidst mere, end hun har villet fortælle,« siger han med henvisning til de nye oplysninger om, at en af de tre andre personer - foruden Lotte Rod - som Morten Østergaard skal have begået krænkelser mod, er partiets eget folketingsmedlem Katrine Robsøe.

17. september henvendte Katrine Robsøe sig til den daværende næstformand Sofie Carsten Nielsen og fortalte om det overgreb, Morten Østergaard begik mod hende, da hun var studentermedhjælper i partiet i 2015.

Sofie Carsten Nielsens troværdighed er flosset gevaldigt, mener Henrik Qvortrup. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsens troværdighed er flosset gevaldigt, mener Henrik Qvortrup. Foto: Philip Davali

Alligevel har Sofie Carsten Nielsen valgt ikke at fortælle om det. Det skyldtes en aftale med netop Katrine Robsøe, skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

'Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine, som var meget berørt af det hele, og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette. Jeg konfronterede – med Katrines accept – Morten Østergaard med sagen. Det kunne han ikke genkende. Og fortalte mig ikke, at der var andre sager. Nu står Katrine selv frem. Derfor kan jeg sige det nu,' skriver hun.

Men den forklaring køber Henrik Qvortrup ikke umiddelbart.

»Sofie Carsten Nielsen har været vidende om to sager mod Morten Østergaard. Alligevel har hun set stiltiende til, mens vi for bare to uger siden var vidner til et aparte dobbeltspil fra partiet, hvor man holdt timelange seancer om netop MeToo,« siger Henrik Qvortrup.

Det kan være endegyldigt slut med Morten Østergaard i De Radikale Venstre, mener Henrik Qvortrup. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det kan være endegyldigt slut med Morten Østergaard i De Radikale Venstre, mener Henrik Qvortrup. Foto: Martin Sylvest

»Radikale skal til at bygge deres troværdighed op igen. Det er jo lige netop på sådan et emne som MeToo, de for alvor har slået sig op og sågar prøvet at belære andre om, hvad det egentlig handler om.«

Den umiddelbart mest ildevarslende nyhed fra Radikale Venstre mandag aften kom via en pressemeddelelse fra Sofie Carsten Nielsen.

Her blev det beskrevet, at Morten Østergaard nu har sygemeldt sig.

»Den sygemelding kan jeg sådan set godt forstå. Hvad skulle han lave i Folketinget lige nu? Desuden er jeg sådan set ikke overbevist om, at Morten Østergaard kommer tilbage. Ikke mindst set i lyset af Sofie Carsten Nielsens udmelding om, at man vil tage stilling til hans situation, når han er tilbage.«

»Den melding lyder ildevarslende.«