Det er ikke mange minkforhandlinger, Jakob Ellemann-Jensen (V) har deltaget i. Men det er bestemt ikke noget tilfælde, at Venstre-formanden selv var med til de afsluttende forhandlinger.

Det mener Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

Han uddyber:

»'Her kan I se, hvad jeg kunne, og hvad jeg var med til.' Aftalen er en sejr for Jakob Ellemann-Jensen. En meget tiltrængt en. Han har nu demonstreret over for sit landbrugs-bagland, at han kan kæmpe deres sag«, konstaterer Qvortrup og pointerer, at hans sejr forstærkes af, at de Konservative står uden for aftalen.

Efter flere måneders forhandling blev aftalen nemlig indgået mellem regeringen, Venstre, SF, Liberal Alliance og Radikale Venstre.

En aftale, der kommer til at koste staten et sted mellem 15,6 og 18,8 milliarder kroner til kompensation til minkavlerne.

»Regeringen havde ikke noget valg. Det er betaling for en beslutning, der mere og mere ligner panik. Til gengæld ligner det en taktisk bommert, at SF gik med i aftalen. For hvordan vil SF forklare deres vælgere, at der skal holdes igen på mange andre områder, mens minkavlerne får et stort tocifret milliardbeløb?«, spørger Henrik Qvortrup, der mener, at sagen er lige så dårlig for partiet som salget af DONG.

De samlede omkostninger for Storebæltsbroen beløb sig til 21,4 milliarder.

I mange år har man regnet i Storebælsbroer – altså sammenlignet æbler og pærer. Men nu kan man begynde at regne i antal minkerstatinger.

Dog skal tungen holdes lige i munden.

Rigtig mange ser nemlig skævt på minkavlerne og ytrer på sociale medier, at posen af penge, de får, er for stor.

Og det er ikke fair, mener Qvortrup:

»Et helt erhverv blev lagt ned, og det skal rimeligvis tilgodeses. Man skal ikke være sur på minkavlerne, da det ikke var dem, der startede det hele. Det koster.«