Hvis ikke landets statsminister, Mette Frederiksen (S), sætter ind over for Frank Jensen og handler på beskyldningerne om vedvarende sexchikane, får hun selv problemer.

Problemer med at fastholde et image som #metoo-forkæmper og 'børnenes statsminister'.

Det siger B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup, der mener, at statsministeren er nødt til at komme ud af busken.

»En af Mette Frederiksens stærkeste valutaer i forhold til befolkningen er, at hun har kastet sig op som den, der passer på os alle sammen. Hun beskytter børnene, kvinderne og de svage. Og i takt med at den her metoo-dagsorden vokser sig stærkere, opstår der en helt naturlig forventning om, at Mette Frederiksen på en eller anden måde træder i karakter,« siger Qvortrup og tilføjer:

»Og nu hvor pilen peger indad – først med Jeppe Kofod – og nu helt aktuelt med Frank Jensen, er der en naturlig forventning om, at hun må handle. Hun må reagere. Ellers begynder hun at devaluere den valuta, som er så stærk for hende. Og som det ser ud nu, slipper hun ikke for at forholde sig til den sag med Frank Jensen.«

Den aktuelle sag om Frank Jensen – Københavns overborgmester og Socialdemokratiets næstformand – handler om, at to kvinder lørdag stod frem i Jyllands-Posten og fortalte, hvordan de begge havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra overborgmesteren.

En i 2012, der under et barbesøg efter et endt seminar blev befølt på inderlåret – en anden, som i 2017 efter et møde på rådhuset ligeledes mærkede overborgmesterens hænder nusse hendes bentøj.

Sager helt tilbage til 2004

De to kvinders vidnesbyrd er langt fra de første beretninger om, at Frank Jensen har været nærgående over for kvindelige kolleger, og lignende sager, der går helt tilbage til 2004 og 2011, er flere gange blevet beskrevet i pressen.

En ekspert mener, at Københavns overborgmester Frank Jensen er seriekrænker, efter Jyllands-Posten fredag kunne afsløre to nye krænkelsessager med borgmesteren i hovedrollen. Arkiv Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En ekspert mener, at Københavns overborgmester Frank Jensen er seriekrænker, efter Jyllands-Posten fredag kunne afsløre to nye krænkelsessager med borgmesteren i hovedrollen. Arkiv Foto: Liselotte Sabroe

Hidtil har ingen af sagerne fået politiske konsekvenser for Frank Jensen, men med to ‘nye’ krænkelsessager på rådhuset er der ifølge Henrik Qvortrup bragt nyt brænde til bålet, som i hans optik tvinger Mette Frederiksen til at reagere.

B.T.s politiske redaktør mener ikke, at den undskyldning, som Frank Jensen selv gik ud med på sin Facebook-profil fredag, er tilstrækkelig:

»Det her med at han har beklaget, og at vi har taget hånd om det, tror jeg simpelthen ikke på, at folk synes er nok. Jeg tror, at der skal mere til. Og derfor tror jeg ultimativt, at Frank Jensen kan blive det offer, som Mette Frederiksen er nødt til at bringe for at vise, at hun rent faktisk mener det, når hun siger, at hun støtter op om at komme sexisme til livs. Jeg tror, at Frank Jensens karriere hænger i en tynd tråd,« understreger Qvortrup.

Lørdag gik Frank Jensen dog ud med en ny udmelding. På Facebook lød det bl.a., at »jeg forfærdelig ked af den situation, jeg har skabt. Jeg tager ansvaret fuldt og helt på mig«.

Ifølge Qvortrup er der lørdag tale om, at Frank Jensen nu offentligt ikke længere holder sagen ud i strakt arm, men nu lægger sig helt fladt ned.

B.T.s politiske redaktør påpeger dog, at statsministeren står over for et djævelsk dilemma, hvis hun vælger at gå i rette med Frank Jensen og rette skarp kritik af hans person og handlinger:

Maria Gudme er en af de kvinder, der over for Jyllands-Posten fortæller, hvordan hun i 2012 oplevede uøsnket seksuel opmærksomhed fra Frank Jensen, der var hendes overordnede. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Maria Gudme er en af de kvinder, der over for Jyllands-Posten fortæller, hvordan hun i 2012 oplevede uøsnket seksuel opmærksomhed fra Frank Jensen, der var hendes overordnede. Foto: Søren Bidstrup

»Vælger hun at gøre det, har hun altså en udenrigsminister siddende, som for 12 år siden gjorde noget, som i manges optik vil være langt værre, end det Frank Jensen har gjort sig skyldig i. Og lige meget hvad kan hun ikke bare henvise til den beklagelse, som Frank Jensen har sendt ud. Det kan en kvindelig statsminister og en selverklæret metoo-forkæmper ikke holde til, mener jeg.«

»Hvis Socialdemokratiet tror, at de kan håndtere den her sag ved at trække på skuldrene og sige: 'det går nok over igen', så tager de fejl. Det går ikke over. Og hvis Mette Frederiksen skal opretholde sin troværdighed, er hun nødt til at lade handling følge ord. Og det kræver altså et socialdemokratisk offerlam i den her sag.«