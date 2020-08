»Vi må antage, at Mette Frederiksen har mere i posen - et større budskab, der rækker ud over det, der kom ud fredag aften. Ellers giver det ikke mening at stille op og tale en lørdag formiddag. Mit bud er, at det handler om mundbind.«

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forud for, at Mette Frederiksen (S) klokken 11 lørdag holder pressemøde i statsministeriet.

Et pressemøde, der kommer i forlængelse af, at Folketingets partier fredag aften nåede til enighed om en aftale for fase 4 i genåbningen.

De fleste udtrykte tilfredshed med aftalen, som allerede er blevet offentliggjort og dækket vidt og bredt i medierne.

Henrik Qvortrup spår, at dagens budskab fra statsministeren handler om mundbind. Foto: POOL

På grund af sidstnævnte må der derfor også være en særlig grund til, at Mette Frederiksen for første gang siden 29. maj indkalder til pressemøde i statsministeriet.

»Hun har jo godt nok siddet i den bløde sofa i ‘Go’ aften Danmark’, men det er første gang, siden før sommerferien hun mere formelt henvender sig til danskerne og indordner sig med risikoen for at blive stillet kritiske spørgsmål.«

Nogle af de spørgsmål, som Henrik Qvortrup i hvert fald gerne vil have svar på, er:

Såfremt Mette Frederiksens budskab altså handler om mundbind - hvorfor bliver de så først påbudt nu, når resten af Europa har båret dem længe? Og hvad er der blevet af det forsigtighedsprincip, hun talte så meget om for nogle måneder siden?

I foråret var denne opstilling ikke et sjældendt syn. Men siden slutningen af maj har Mette Frederiksen ikke været med på pressemøderne vedrørende corona-krisen. Foto: Martin Sylvest

Her henviser Henrik Qvortrup, at det ved flere lejligheder er blevet afsløret, at regeringen faktisk valgte en mere restriktiv og stram nedlukning, end hvad myndighederne anbefalede dengang i marts.

Eksempelvis har B.T. kunnet afsløre, at Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm faktisk fradrådede lukning af skoler kun få timer før, Mette Frederiksen på det historiske pressemøde 11. marts lukkede store dele af kongeriget ned.

Statsministeren har flere gange forklaret, at hun og regeringen følger et såkaldt forsigtighedsprincip - de vil hellere gøre for meget end for lidt.

Men ifølge Henrik Qvortrup tyder meget på, at dét princip er blevet skrottet.

Den nye aftale harmonerer nemlig langt fra med det, Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, meldte ud i sidste uge: At yderligere genåbning ikke var at anbefale.

»Det er ikke første gang, Mette Frederiksen gør, hvad hun ser som det politisk rigtige. Men denne gang er det anderledes, fordi regeringen er mindre forsigtig end det, sundhedsmyndighederne har lagt op til,« forklarer Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det er på mange måder et udtryk for, at befolkningen er mindre klar til ofre, end den var for fem måneder siden. Det er regeringen nødt til at tage bestik af.«